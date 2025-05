Viridiana Álvarez, la primera mujer en conquistar los 14 ochomiles y las 7 cumbres continentales

La montañista originaria de Aguascalientes, Viridiana Álvarez, compartió su historia de vida y el camino que la llevó a convertirse en la primera mujer mexicana en conquistar las 14 montañas de más de ocho mil metros y las siete cumbres más altas de cada continente.

Con un tono profundo y honesto, Viridiana platicó en exclusiva con Publimetro sobre los sacrificios, los temores que enfrentó, la responsabilidad de inspirar a otras mujeres y el verdadero significado de la cima.

Viridiana Álvarez en Entrevista exclusiva para Publimetro

¿Cómo nace tu inspiración por el alpinismo?

— Esto nace hace 10 años, cuando subí mi primera montaña, el Pico de Orizaba, a los 30 años. Nunca imaginé que esa experiencia me llevaría a hablar hoy de las montañas más altas del planeta. Es parte de mi historia: demostrar que nunca es tarde para empezar.

Viridiana Álvarez Alpinista mexicana (Cortesia)

¿En qué momento decides ir por las 14 montañas y las siete cumbres?

— Fue un proceso gradual. Después del Pico de Orizaba, me pregunté cómo se vería el mundo desde el Everest. Así empezó el sueño de los ocho mil. Tras lograr el Everest, K2 y Kangchenjunga, obtuve mi primer Récord Guinness. Ahí me di cuenta de que era posible.

¿Cuál fue la montaña más desafiante?

—K2 fue especialmente retadora: técnica, peligrosa, exigente física y mentalmente. Ahí vi morir a alguien por primera vez. Pero la montaña más difícil fue mantener el sueño vivo durante casi una década.

¿Cómo canalizas experiencias tan duras como presenciar una muerte?

—Aprendí que somos las historias que nos contamos. Las dificultades son la oportunidad de demostrar cuánto deseas tu sueño. La cima no es lineal; hay tormentas, avalanchas, pero también lecciones.

¿Qué diferencia hay entre escalar un 8,000 y una de las siete cumbres?

— Las de ocho mil implican aclimatación, logística, semanas en la montaña. Las siete cumbres también requieren preparación, pero su reto es más logístico y económico. Ir a la Antártida, por ejemplo, cuesta más de un millón de pesos.

¿Cómo se convence a un patrocinador?

—No es fácil. En el montañismo no hay cámaras ni transmisiones en vivo. Es un deporte poco mediático. Agradezco profundamente a Flexi, que confió en mí cuando nadie más lo hacía.

¿Qué representa para ti este doble Récord Guinness?

—Es un reconocimiento al esfuerzo y al propósito. Todavía no me la creo. Este logro también me ha permitido impulsar temas como la salud mental y la prevención del suicidio con la fundación Líderes de Altura.

Viridiana Álvarez Alpinista mexicana (Josue-Husai/Cortesia)

¿Cómo gestionas el miedo?

— El miedo es necesario. Si no lo tuviera, estaría muerta. El valiente no es quien no siente miedo, sino quien lo enfrenta. Hay que saber medir riesgos y no dejarse paralizar.

¿Cómo equilibras el alpinismo con tu vida cotidiana?

—Elegir es rechazar. Tuve que dejar trabajos, relaciones, estabilidad. No se puede tener todo. Decidí entregarme a las montañas y asumir las consecuencias.

¿Sacrificios o inversiones?

— Lo veo como decisiones. Cada una con su precio, pero también con su recompensa. Son inversiones de vida.

¿Qué mensaje le dejas a las mujeres, niñas y personas que te ven como inspiración?

— Que no hay edad para empezar. Que los sueños sí se cumplen. No importa tu circunstancia; con esfuerzo y disciplina se puede cambiar. Hay que tener un propósito en la vida, es lo que realmente da sentido.

Viridiana Álvarez Alpinista mexicana (Cortesia)

¿Qué viene después?

—Ahora estoy en el proyecto Picos de América: subir el punto más alto de cada país del continente. Son 35 cimas. También preparo un libro y un documental. Vienen nuevas montañas, pero también nuevas formas de contar esta historia.

Si tu vida fuera una montaña, ¿en qué punto estás?

— En la cima. Pero no como final. La cima es para reflexionar, para agradecer y para ver qué sigue. Es el punto más vulnerable. El verdadero éxito es regresar con vida… y volver a casa.