¿WWE dará su primer gran show en México este verano? Esto es lo que se sabe

Luego de haber dado la campanada en México adquiriendo a la Triple A previo al comienzo de WrestleMania 41, la expectativa por el regreso de la WWE a México ha ido en aumento. Sobre esto, han surgido una infinidad de rumores, pero en tiempos recientes fue que se dio el primer indicio de la compañía estadounidense para suelo nacional.

Si bien desde 2024 se especuló con la posibilidad de un gran evento en México, no fue hasta la adquisición de la Caravana Estelar que estos fueron tomando forma y sobre eso fue el medio WrestleVotes, el que dio los detalles del ambicioso plan que se tiene con tres apariciones.

¿Cuándo y cómo llegará la WWE a México?

De acuerdo con el reporte publicado, la intención es traer a México tres grandes eventos que serán conectados bajo el nombre ‘SuperShow México’. Lo destacado de estos es que no se realizarán únicamente con estrellas de la WWE, sino que también integrarán talento de la Triple A para lograr una mejor conexión con el público azteca.

Es importante destacar que la duda que surge tras esta información es si estos serán televisados o si mantendrán la línea de un Show Case. Recordar que hasta hace apenas un año, la llegada de la WWE a México tuvo el mismo concepto y nombre a pareciendo en Monterrey y Ciudad de México, pero sin ser un Premium Live Event.

Sobre la fecha en la que se puede dar este gran evento de la WWE, aún no se han dado especificaciones, pero se cree que puede ser este mismo verano que se cierre este plan ambicioso de la compañía en México.

Recordar que esta fecha parece la ideal, ya que las superestrellas y el calendario de la WWE no tiene grandes compromisos, mismos que terminan en Money in the Bank el 7 de junio y se reactivan en SummerSalm el 2 de agosto.