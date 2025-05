¡Como su padre! Cristiano Ronaldo Jr. anota doblete y lo celebra al estilo CR7

Cristiano Ronaldo Jr., ha demostrado estar a la altura de su padre Cristiano Ronaldo, dejando ver su potencial en el terreno de juego, pues marcó un doblete para darle la victoria a la Selección de Portugal Sub-15.

¿Cómo fueron los goles de Cristiano Ronaldo Jr. Con la Selección de Portugal Sub-15?

El heredero anotó su primer gol para poner en ventaja a los suyos saliendo desde la bada derecha y marcando un remate dentro del área para meter el esférico a la portería y lo festejó haciendo la famosa celebración de su padre. El equipo rival no tardó para sellar el empate ante de terminar el primer tiempo, pero volviendo del descanso, Cristiano Ronaldo Jr., demostró que sigue el ejemplo de su progenitor y no tardó en meter el segundo gol con un remate de cabeza, para así darle vida a su plantilla y aunque Croacia no se daba por vencido y empató una vez más, cayó el tercero por parte de Portugal y puso fin al encuentro.

Tras este gol, no solamente causó asombro por la forma en la que definió y celebró el joven, pues lo curioso fue ver que los jugadores de Croacia también festejaron con la mítica celebración del astro portugués, dejando ver que Cristiano Ronaldo mantiene un legado y es la inspiración de miles de jóvenes que comienzan su paso profesional en el futbol.