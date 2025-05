Aguirre pide a seleccionados priorizar Copa Oro antes que el Mundial de Clubes

La Selección mexicana de futbol tendrá un verano bastante intenso al afrontar la Copa Oro 2025, torneo al que llega como amplio favorito tras haber conquistado la Liga de Naciones de Concacaf.

Este calificativo no genera presión en el entrenador, Javier Aguirre, quien reconoció que su equipo es el máximo candidato al título por que los números así lo indican.

“Tengo que aceptarlo, pero va por delante el respeto a todos los competidores, Centroamérica es brava, Norteamérica también. Somos favoritos, no lo niego, no rehuyo, pero respeto a todos. No somos los únicos favoritos, los cuatro del Final Four y en la fase de grupos veremos qué pasa”, dijo.

¿Mundial de Clubes o Copa Oro?

Por otro lado, el Vasco fue claro al aceptar que el Tri se verá afectado por la participación de los equipos aztecas en el Mundial de Clubes 2025, aunque confía que algunos futbolistas prefieran ir a Selección antes que a este torneo.

“Sí afecta a la convocatoria porque son tres clubes, esperando que América clasifique. Es cierto que hay una población de 60 futbolistas y podríamos armar una lista competitiva con lo que hay. También afectaría si alguno de estos equipos se quieren llevar a uno más, que creo querrían priorizar ir a Copa Oro a un año del Mundial”, añadió.

Es importante mencionar que este 19 de mayo se dio a conocer la prelista de 60 jugadores del Tri para el certamen de Concacaf, entre los que destaca el veterano, Guillermo Ochoa. La gran ausencia es Rodrigo Huescas, que atraviesa un gran momento con el Copenhague de Dinamarca. La convocatoria final se dará a conocer el 4 de junio.