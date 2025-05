¡Sin titubear! Esta fue la brutal burla que Aczino hizo a Maradona en Argentina

Recientemente, el Luna Park de Argentino vibró fuerte debido a que en su interior miles de personas fueron testigos de una edición más de la Liga Bazooka, misma en la que grandes exponentes del freestyle compitieron mostrando al público sus mejores rimas escritas. En este, el mexicano Aczino se hizo presente dejando en los aficionados un momento inolvidable.

En la batalla que tuvo el rapero azteca, tuvo que medirse ante Chili Parker, quien mostró lo mejor de su arsenal arremetiendo contra la condición física del mexicano; sin embargo, este no se quedó con los brazos y arremetió en contra de argentino, incluso dejando un dardo a Diego Armando Maradona

“¿Qué la vida profesional y personal se relaciona, y eres el mayor admirador de Maradona? Dime, ¿qué admirabas más su pedofilia, su apoyo a Fidel Castro o su adicción a la droga?“, mencionó Aczino haciendo estallar el inmueble.

Asimismo, Chili Parker, decidió quedarse callado y con gestos alentar al público a que diera su opinión de la declaración de Aczino. El grito de ‘Ole, Diego’, apareció, pero al mismo tiempo el azteca respondió con ‘Ole, ole, pedófilo, drogadicto’, ganándose los silbidos y gritos en contra.

Aczino arremete contra los campeones del mundo en Qatar 2022

Esta rima no debe dejar de lado otro potente dardo que lanzó Aczino al pueblo argentino, mismo en el que señaló la condición social del país comparándola con los logros deportivos de su Selección y también haciendo mención del estereotipo de argentinos que trabajan de meseros en México.

“Mira cómo vive tu ciudadanía, no te importa que tengan una vida de miseria con tal de que tú tengas 90 minutos de alegría. En vez de que tú estés luchando porque tengan tres copas del mundo, luchan porque tengan tres comidas al día… Yo no tengo nada en contra de Argentina, la gente que me conoce sabe que siempre dejo muy buena propina”, sentenció.