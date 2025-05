Adrián Marcelo lanza bombazo en Torreón al postularse para presidente de Santos Laguna

En medio de una profunda crisis de identidad deportiva para los Guerreros de Santos Laguna, una declaración inesperada irrumpió en el panorama, desatando una fuerte polémica en redes sociales y entre la afición verdiblanca.

Adrián Marcelo, uno de los creadores de contenido más mediáticos y polémicos de México, sorprendió al postularse públicamente como posible presidente del cuadro de la ‘Comarca’, lo que encendió un debate sobre el futuro del club.

La declaración de Marcelo, lanzada a través de su cuenta oficial de X, no pasó desapercibida: “Me gustaría mucho ser Presidente del Santos Laguna”, tuiteó el exintegrante de “La Casa de los Famosos México”, un mensaje que resonó con fuerza en un momento crítico para el equipo.

Adrián Marcelo El influencer se postula para presidente de Santos (@adrianm10)

Santos Laguna acaba de cerrar el Clausura 2025 en el último lugar de la tabla general, acumulando la mayor cantidad de derrotas en su historia con 14, y tras la destitución del director técnico Fernando Ortiz.

Ante este panorama desolador, Adrián Marcelo no solo expresó un deseo, sino que delineó una visión ambiciosa para el rescate del club: “En Torreón están los mejores empresarios del país. LALA, Peñoles, Soriana y empresarios textiles (mezclilla). Quisiera organizar un fideicomiso o patronato y que salvemos juntos al Santos de la Laguna”, propuso el regiomontano.

Su argumento se basa en una combinación de conocimiento y contactos: “Yo conozco el perfil del futbolista profundamente y tengo conocimiento administrativo, estratégico y financiero. Conmigo al frente y el respaldo de la clase empresarial de la Laguna, Santos puede volver a la grandeza. 3 ciudades, 2 estados”, sentenció, refiriéndose a la influencia regional del equipo.

Adrián Marcelo

La propuesta de Marcelo, dado su perfil de “influencer” y comediante, generó inicialmente una ola de bromas y ‘memes’ en las redes sociales; sin embargo, el creador de contenido no tardó en profundizar su postura con otro tuit que resonó con muchos: “Para que el futbol sea un verdadero NEGOCIO, tiene que abordarse como DEPORTE, no como negocio. El deber ser de un club es agradar a su afición. No hay mejor manera de agradar que ganando. No hay mejor forma de ganar que con un proyecto. No existe un proyecto sin objetivos.”

Este comentario, que subraya la importancia de la visión deportiva sobre la puramente mercantil, encontró un eco favorable entre una parte de la afición, que ve en la gestión actual de Alejandro Irarragorri Kalb un enfoque excesivamente empresarial.