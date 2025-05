Aficionada viral del América pide que la lleven a la final: “Quiero estar, pero no tengo invitación del club”

Recientemente, las televisoras han seguido la tendencia de enfocar entre los asistentes a un juego de futbol, a las mujeres más atractivas que encuentren. Esto no fue la excepción en la serie de semifinales de Vuelta entre Cruz Azul y América, donde una mujer fue la que robó foco volviéndose de manera inmediata viral en redes.

Una mujer de lentes y con un característico tatuaje en el brazo fue la que se reconoció rápidamente como Leslie Aguirre, ganando seguidores de forma exagerada y haciéndola cobrar relevancia en redes sociales con sus videos hablando sobre su experiencia en el juego.

¿Qué fue lo que pidió la aficionada viral del América?

Como ya mencionamos, Aguirre decidió hablar de su experiencia al viralizarse, asegurando que para ella fue una sorpresa la manera en la que sus perfiles dieron la vuelta al internet y como ganó nuevos seguidores.

“No me la creo. Está cañón todo esto de las redes sociales. Es algo que de verdad me impresionó. Tan rápido me encontraron, mis redes sociales explotaron", expresó.

Asimismo, la mujer no dudó en aprovechar su momento y solicitar al club una invitación a la gran final del futbol nacional ante Toluca. Esto asegurando que muchos le han pedido que esté presente en el duelo, por lo que necesitaba que etiquetaran al América.

“Todos dicen que me quieren ver en la final, pero no he recibido ninguna invitación del Club América. Me quieren ver para todos los aficionados, así es que ayúdenme a taguearlos y a decirles que están esperando a que me inviten”, señaló.

Es importante mencionar que hasta el momento el equipo no ha comentado nada al respecto en cuentas oficiales y muy probablemente no tengan una respuesta, puesto que en anteriores ocasiones no han hecho algo parecido con sus aficionadas virales en redes sociales.