Grigor Dimitrov se convierte en el hombre ideal de Eiza González

Grigor Dimitrov es uno de los grandes talentos del circuito de la ATP; sin embargo, ahora ha llamado la atención de la prensa rosa al confirmarse que mantiene una relación con la actriz mexicana Eiza González.

Después de varias semanas de especulaciones, el tenista búlgaro y la intérprete azteca oficializaron su noviazgo con una publicación en Instagram, en lo que fue el cumpleaños del deportista.

La protagonista de ‘Lola, érase una vez’ felicitó a Dimitrov, al que calificó como el hombre de sus sueños.

“Eres único en tu tipo. De verdad eres mi persona favorita en todo el mundo, y no puedo creer lo afortunada que soy de haberte encontrado. Has restaurado en mí cosas que pensé que ya no eran posibles. Al hombre más amable, considerado y cariñoso: admiro cada parte de la persona que eres y en la que te estás convirtiendo. No puedo esperar para celebrar muchísimos momentos más contigo”, fue el mensaje que González le dedicó.

La publicación recibió miles de comentarios y felicitaciones, destacando la presencia de personalidades de la farándula y el deporte como Aaron Paul, Serena Williams, Rosamund Pike, Alessandra Ronaldo, Aislinn Derbez y Camila Sodi, por mencionar algunos.

Los rumores de romance comenzaron en abril pasado, cuando fueron captados en actitudes afectuosas durante su estancia en Madrid, España, además de que González lo estuvo animando durante el Master 1000 de Madrid.

A partir de ahora, seguramente, veremos más seguido a Eiza apoyando a Grigor en los principales torneos de tenis y tal vez el acompañe a su novia en alguna que otra alfombra roja.

Actualmente, Dimitrov ocupa el puesto 16 del ranking de la ATP, aunque su mejor posición fue tercero en noviembre del 2017. Cuenta con nueve títulos del circuito: Estocolmo, Acapulco, Bucarest, Queens’ Club, Brisbane (en dos ocasiones), Sofía, Cincinnati y las Finales de la ATP.