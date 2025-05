“No me la creo que ya no estés aquí hermanito”, Alan Pulido está de luto, dedicó una emotiva despedida en sus redes sociales

La mala noticia conmocionó a la comunidad deportiva, y entre las voces que se manifestaron con mayor emotividad fue la del delantero mexicano Alan Pulido, quien utilizó sus redes sociales para expresar su profundo dolor.

¿Por qué Alan Pulido está de luto?

En una emotiva publicación, Pulido escribió: “Escucho y no me la creo que ya no estés aquí mi hermanito, estoy muy sorprendido en como es la vida y como pasó todo tan rápido... sin duda me quedaré con la gran persona que siempre fuiste, se que desde arriba estarás cuidando a tu familia y sé que yo formaba parte de ella”.

El mensaje de Alan Pulido, cargado de sentimiento, se convirtió en un eco de la tristeza que embarga a quienes conocieron a Kinda; la muerte de un deportista tan joven es siempre un golpe duro, pero cuando se trata de un excompañero, la noticia adquiere una dimensión aún más personal y desoladora.

La imagen de Pulido lamentando la partida de su excompañero demostró la hermandad que forjrosna en los vestuarios y la forma en que los lazos deportivos trascienden las fronteras y el tiempo.

¿De qué murió Gadi Kinda?

Gadi Kinda, a sus 31 años, dejó una prometedora carrera y un legado de esfuerzo y pasión por el futbol. Aunque los detalles específicos de su fallecimiento no han sido ampliamente difundidos, la noticia generó una ola de condolencias y homenajes en el ámbito deportivo.

Su paso por el Sporting Kansas City lo conectó con jugadores como Alan Pulido, con quien compartió momentos de gloria y desafíos en la cancha. La memoria de Kinda perdurará en el recuerdo de sus compañeros, entrenadores y aficionados que siguieron su trayectoria.

El mensaje de Alan Pulido es un reflejo de la tristeza que embarga a muchos, pero también un homenaje a la vida de un joven futbolista que dejó su huella en el deporte.