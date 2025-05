¿En Londres, Arabia o México? WWE cambia la sede de WrestleMania 42 de manera inesperada

En recientes horas el mundo del wrestling ha vivido una sacudida importante debido a que en redes sociales ha trascendido que WWE ha cambiado de manera inesperada el lugar donde realizará la edición 42 de WrestleMania. Según parece, el plan de ver a las grandes estrellas del ring en Nueva Orleans será pospuesto para una futura edición.

De acuerdo con información del medio Wrestlenomics, información de Greater New Orleans Sports Foundation apuntó a que la edición 42 de la Vitrina de los Inmortales en dicha ciudad fue cancelada a pesar de ya haber hecho los promocionales del evento e incluso haberlo anunciado mediante un segmento en SmackDown con The Rock al micrófono.

Por su parte, es importante mencionar que este reporte cayó como balde de agua fría para algunos fanáticos y superestrellas de la compañía, mostrando desconcierto en redes, ya que incluso empresas inician la planeación de visitas turísticas a dicho evento desde un año antes.

Otro punto destacado del tema es que el cambio de las condiciones que tuvo TKO, los obligó a asegurar a Greater New Orleans Sports Foundation y New Orleans & Company, la realización de un evento de artes marciales mixtas, específicamente UFC 318, el Money in the Bank del 2026 y la reprogramación de un WrestleMania, este sin año definida.

Impresionante escenario para Wrestlemania 41 Por: Gettyimages

“La Greater New Orleans Sports Foundation y New Orleans & Company están trabajando de forma estrecha con nuestros amigos de TKO para ampliar nuestra colaboración de largo plazo. Esto incluirá UFC 318 el 19 de julio de 2025, Money in the Bank en 2026 y WrestleMania, que pasará de su fecha prevista en 2026 a un año futuro”, compartió Wrestlenomics.

¿Dónde será WrestleMania 42?

Tras darse a conocer esta filtración, muchos lugares han sonado como posibles sedes de la Vitrina de los Inmortales, siendo de los más apoyados y posibles Arabia Saudita y Londres; sin embargo, de manera no oficial se reveló que Las Vegas volverá a albergar el evento.

Al parecer, el tema económico fue el detonante de dicha decisión, ya que la compañía apostó por las ganancias que se pueden generar en una nueva edición. Esto contrastando con lo recaudado en la edición 41 de evento.