Hugo Sánchez: “Que América esté cerca del tetracampeonato habla mal de la liga”

Luego de haber protagonizado tres temporadas de ensueño en la Liga MX y estar a solo 180 minutos de escribir la historia como el primer tetracampeón de los torneos cortos, América recibe ante la sorpresa de todos una fuerte crítica por parte de Hugo Sánchez.

El Estadio Ciudad de los Deportes está vibrando con el primer capítulo del choque Toluca vs. América, y si bien para muchos este es un merecido premio a los dos mejores clubes de la campaña, para otros esto genera dudas, siendo uno de ellos es el pentapichichi, quien en un espacio de ESPN aseguró que la cuarta corona al hilo de las águilas afectaría a la competencia.

“Que América esté cerca de su cuarto campeonato es algo que habla no muy bien de la liga mexicana, significa que falta competencia, que equipos importantes estén en un nivel competitivo y que al futbol mexicano le falta la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Estamos viviendo una época en la que el futbol mexicano no está en buen momento, ojalá que la liga vaya para arriba y que la imagen de la Liga MX no dependa del América por sus tres títulos y el cuarto que se le acerca”, sentenció.

¿Qué opinaron los aficionados?

Como era de esperarse esta declaración generó una ola de reacciones en redes, mismas en las que varios aficionados del equipo de Coapa debatieron argumentando que el gran momento por el que pasa el equipo no tiene por qué ser un señalamiento a la liga, ya que así se ha visto en otras ligas europeas en las que la dominación de ciertos equipos es absoluta.

Por su parte, muchos también coincidieron en que este hecho histórico debe ser un llamado a los otros clubes para que consideren mejores armados para sus proyectos e inversiones, para competir contra la realidad del América.