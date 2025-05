Mexicano Isaac Del Toro sorprende al mundo con otra gran actuación para dominar el Giro de Italia

El ciclismo mexicano vive un momento de ensueño en el Giro de Italia, y el protagonista es Isaac Del Toro, el joven talento del UAE Team Emirates continúa extendiendo su ventaja en la clasificación general, sumando segundos valiosos día tras día y consolidándose como la gran revelación de la carrera.

¿Qué lugar ocupa Isaac Del Toro en el Giro de Italia?

Su desempeño en la 13ª etapa, con un final corto, pero empinado, fue un testimonio de su estrategia y resistencia, para ampliar su ventaja sobre su compañero de equipo, el español Juan Ayuso, en cinco segundos.

Del Toro recorrió 180 kilómetros desde Rovigo hasta Vicenza, culminó con dos exigentes ascensos a Monte Berico; el danés Mads Pedersen se adjudicó su cuarta victoria de etapa en esta edición del Giro, tras una potente exhibición en la subida final.

Wout van Aert cruzó en segundo lugar con el mismo tiempo que Pedersen, mientras que Del Toro entró tercero, a solo dos segundos, pero crucialmente, tres segundos por delante de sus principales contendientes en la general. “Hoy me faltaron las piernas necesarias para el sprint. Pedersen y Van Aert llegaron rapidísimos e intenté seguirlos, pero no me dieron las piernas. ‘Chapeau’ a ellos”, reconoció Del Toro, quien añadió: “El plan fue mantener la calma, seguir a los rivales clave y defender la camiseta, y lo hicimos a la perfección”.

Por segundo día consecutivo, el ciclista mexicano de 21 años también obtuvo un bono de dos segundos durante un sprint intermedio a diez kilómetros de la meta, demostrando su astucia para acumular bonificaciones.

Este liderazgo es histórico, ya que Del Toro se convirtió en el primer ciclista mexicano en vestir la maglia rosa al terminar segundo en la etapa del domingo.

El Giro culminará en Roma el 1 de junio, y con etapas clave por delante, el joven mexicano buscará mantener su paso firme y hacer historia en el ciclismo mundial.