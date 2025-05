¿Y el VAR? Alexis Vega no fue expulsado en la final de ida entre América vs Toluca

Roja no sancionada de Alexis Vega sobre Kevin Álvarez

América vs Toluca

El debate continúa tras el partido de ida de la gran final entre el Club América y Toluca, ya que se vio envuelto de polémicas arbitrales, lo cual generó controversia en redes sociales, tanto por parte de los aficionados como de periodistas y ex árbitros que analizaron las jugadas que desde su punto crítico merecían ser sancionadas. Y es que, aunque el encuentro culminó en un empate sin goles, las posibles fallas que tuvo el VAR fueron el tema central durante y después del juego, pues después de no marcarse una falta sobre Henry Martín, llegó una más por parte de Alexis Vega, quien le cometió una fuerte entrada a Kevin Álvarez, pero esta no fue revisada por el árbitro.

Indignación sobre la falta no sancionada de Alexis Vega

“Roja de Vega, sobre Kevin, que no se sanciona. Tachones sobre la pantorrilla el balón ya no está a distancia de juego. Ni falta marcaron, el VAR una vergüenza”, escribió el ‘Cantante’ Guerrero, que asegura que el jugador de Toluca tenía que recibir tarjeta roja.

David Faitelson también mostró su desacuerdo sobre la falta no sancionada, pues afirma que ahora el Club América se vio afectado por el arbitraje.