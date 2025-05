¡CMLL vs. el mundo! AEW, ROH y NJPW invaden la Arena México con combates de alto voltaje

Una semana histórica se avecina para la lucha libre mexicana, ya que la Arena México será el epicentro de dos funciones internacionales que prometen hacer vibrar al público. El Consejo Mundial de Lucha Libre ha confirmado nuevos combates para los esperados eventos del martes 17 y viernes 20 de junio, en los que participarán estrellas de las principales empresas del mundo: All Elite Wrestling, Ring of Honor y New Japan Pro Wrestling.

Para el martes 17, el CMLL pondrá en alto su bandera con un combate estelar entre Averno, Último Guerrero y Hechicero, quienes se enfrentarán al peligroso trío internacional formado por Konosuke Takeshita, Kyle Fletcher y Rocky Romero, representantes de AEW. Además, tras su regreso de una lesión, Persephone tendrá una dura prueba al medirse en mano a mano con Red Velvet, actual Campeona Mundial Femenil de la Televisión de ROH.

La cartelera también incluirá una contienda por el Campeonato Mundial de Parejas del CMLL, donde Ángel de Oro y Niebla Roja defenderán sus cinturones ante CRU, dupla conformada por Lio Rush y Action Andretti. Por si fuera poco, Máscara Dorada se verá las caras con Bandido en un duelo que promete ser espectacular.

CMLL - Arena México @CMLL_Oficial

¿Qué sucederá en Fantasticamania México?

Dos días después, el viernes 20 de junio, la acción continuará con Fantasticamania México, una colaboración especial con NJPW. Ahí, Último Guerrero tendrá un choque de poder a poder cuando se mida a la figura de NJPW, Yota.

También en semanas anteriores se anunció la participación de Robbie X, representante de RevPro, aun con rival por definir.

Cartelera actualizada Fantasticamania México:

* Los Ingobernables de Japón (Titán, Shingo Takagi y Hiromu Takahashi) vs. United Empire (Templario, TJP y Francesco Akira)

* Último Guerrero vs. Yota

* La Jarochita vs. Thunder Rosa