“Este es el peor América que he visto en mi vida”: Mario Carrillo estalló contra el equipo dirigido por André Jardine

Luego de la gran final del Clausura 2025, donde los Diablos Rojos del Toluca vencieron por dos goles a uno de los favoritos para consagrarse campeón del futbol mexicano, las criticas y burlas no se hicieron esperar, ya que muchos aficionados del América contaban con la llegada del tetracampeonato, pero luego de que Alexis Vega cobrara el penal que les arrebataría las esperanzas a los azulcremas, las redes sociales se llenaron de festejos por el título de los escarlatas, esto sin haber culminado el partido.

Mensaje de Mario Carrillo al Club América

El actual analista de ESPN se fue con todo y le mandó un mensaje al entrenador brasileño quien perdió la final ante Toluca. Carrillo mencionó que el equipo no generó jugadas decisivas después del posible gol por parte de Israel Reyes, y aseguró que ha sido el peor América que ha visto en su vida.

“El es peor América que he visto en mi vida. No tienen idea de como atacar. Cómo es posible que el América pueda ganar con Erick Sánchez por la derecha y Fidalgo por izquierda, pueden tener mucho la pelota, pero jugaron con diez volantes, no tenían idea de cómo atacar”, argumentó.

Esto generó controversia con los aficionados del América, quienes no comparten la misma opinión, ya que desprestigia el tricampeonato que lograron al mando de André Jardine.