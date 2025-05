¿Y Neymar? Carlo Ancelotti lanza convocatoria para la Selección de Brasil

(Photo by Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images)

A unas horas de su llegada, Carlo Ancelotti ya dio de que hablar, pues no perdió el tiempo y lanzó la convocatoria de la Selección de Brasil para la doble fecha FIFA, donde estarían enfrentando a Ecuador y Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas y lo que llamó la atención fue que en estos momentos no contempló a una de las figurarás emblemáticas, Neymar Jr., “En esta convocatoria intenté seleccionar jugadores que estén bien. Neymar salió hace poco de una lesión. Todo el mundo sabe que es un jugador muy importante. Siempre lo fue y siempre lo será. Contamos con él, obviamente”, argumentó Ancelotti, quien también tomó la decisión de no incluir a Rodrygo, otro jugador que ha sido pieza fundamental para la Selección de Brasil.

Lista de convocados para las Eliminatorias Sudamericanas

Arqueros: Alisson, Bento, Hugo Souza.

Defensores: Marquinhos, Danilo, Beraldo, Alexsandro, Leo Ortiz, Wesley, Alex Sandro, Carlos Augusto, Vanderson.

Mediocampistas: Bruno Guimaraes, Casemiro, Gerson, Andreas Pereira, Ederson, Andrey.

Delanteros: Vinicius, Raphinha, Antony, Gabriel Martinelli, Richarlison, Estevao, Cunha.

¿Cómo fue la llegada de Carlo Ancelotti como nuevo entrenador de la Selección de Brasil?

Carlo Ancelotti marca una nueva era para el futbol brasileño, y al mismo tiempo llega en un momento muy retador, pues los focos de atención están puesto en el Mundial 2026, en donde se buscará sacar a Brasil de la crisis.

En los primeros instantes en tierras brasileñas, Ancelotti recibió la mítica camiseta del número 10 de Brasil, que hacen referencia a las grandes estrellas del país, como lo es Pelé y Neymar. Esto para mostrarle agradecimiento y respeto al estratega que ha tenido una trayectoria impresionante.

Se espera que empiece al mando en las Eliminatorias de Brasil rumbo al Mundial 2026, al enfrentar a Ecuador el 5 de junio y a Paraguay el 10 de junio.