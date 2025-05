Carlos Vela pone fin a su carrera en el futbol

Carlos Vela anunció oficialmente este martes su retiro del futbol profesional. El mexicano tomó la decisión de dar un paso al costado después de pasar seis meses sin equipo ni actividad.

El delantero cuelga los botines a los 36 años de edad, con lo que pone fin a una carrera muy prolífica que comenzó a muy temprana edad y con un campeonato mundial.

Vela formó parte de la Selección Mexicana Sub-17 que hizo historia al ganar la Copa del Mundo, de la categoría, en 2005. Además, finalizó como Bota de Oro del campeonato, lo cual lo impulsó al futbol europeo.

El Arsenal de Inglaterra fue el equipo que lo fichó, en 2005, y de ahí estuvo a préstamo en el Salamanca, Osasuna y West Bromwich; además de que tuvo algunas apariciones con el primer equipo de los Gunners.

Donde, realmente, se afianzó y explotó todo su potencial fue en la Real Sociedad, a la que primero llegó en calidad de cedido, pero luego fue fichado de manera permanente.

Con los txuri-urdin permaneció seis temporadas y media, y en dos campañas fue nombrado jugador del año del club (2012 y 2014). Pese al gran momento que vivía, en 2018 decidió emigrar a la MLS con el LAFC.

En Los Ángeles se convirtió en ídolo y es el máximo goleador y asistidor de la institución. Además de que cuenta con el récord de goles en una sola temporada de la MLS (36). Con el LAFC consiguió múltiples títulos, incluyendo la MLS Cup en 2023.

También jugó con la Selección Mexicana mayor, con la que consiguió dos Copas Oro y una Copa Concacaf, y participó en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Rusia 2018.

El último club de Carlos Vela fue el LAFC, con el que terminó contrato en diciembre de 2023. Después de eso pasó nueve meses sin jugar y, para septiembre de 2024, regresó con el club argelino, pero tuvo poca actividad, por lo que el último juego profesional que disputó fue el 27 de octubre de ese año, ante el Vancouver Whitecaps, en el que ingresó al minuto 86.

A pesar de que se retira, Vela se mantendrá ligado al LAFC como el primer Embajador del club y será reconocido el próximo 21 de septiembre con la ‘Noche de Carlos Vela’.

“A lo largo de mi carrera he vivido momentos muy especiales, pero ha llegado el momento de oficialmente retirarme del futbol profesional. No hay palabras suficientes para expresar el agradecimiento que tengo por mi familia, todos los clubes que me dieron la oportunidad y a la afición por su apoyo y cariño”, fue el mensaje con el que se despide del futbol.