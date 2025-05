Gabriel Milito lanza picante dardo a Fernando Gago en su presentación con Chivas

Luego de una larga espera, Chivas finalmente puede dejar de preocuparse por buscar a su estratega. Gabriel Milito fue el elegido por la directiva del rebaño para encabezar el siguiente proyecto del equipo en el Apertura 2025 y desde su presentación el técnico ya dio de que hablar con sus declaraciones picantes.

Luego de que se hiciera oficial su incorporación al club, en Verde Valle el entrenador fue visto para conocer al plantel y sus instalaciones. Asimismo, Milito ofreció su primera conferencia como pastor rojiblanco asegurando que llegó para despertar al gigante y darle tranquilidad a la afición con respecto a su continuidad.

A sabiendas de lo sucedido con el anterior proceso oficial de Fernando Gago, Milito decidió referirse a la situación señalando que él no ve a Chivas como un ‘trampolín’ a otros equipos de su interés, sino como un gran equipo que merece toda su atención y respeto en cuanto a contrato.

“Yo no vine a Chivas para que sea un trampolín a otros lados, vine a intentar crecer y hacer crecer al equipo, yo lo veo como un reto máximo y no vengo pensando en si me va bien a donde podré ir a trabajar. Deseo de corazón que me vaya bien para poder quedarme mucho tiempo aquí”, señaló el estratega con contundencia.

¿Qué sucedió con Fernando Gago?

Para entender más las declaraciones de Gabriel Milito, debemos retroceder hasta la recta final del Apertura 2024, torneo en el que se comenzó a rumorar el interés de Boca Juniors en el argentino.

Si bien él aseguró ante los medios y previo a un clásico tapatío que no había ninguna oferta, desde Argentina ya reportaban un acuerdo total por sus servicios e incluso fecha de su llegada. Sorpresivamente, al término del partido se reveló que el lunes sería su último día y fue así como reporto con los Xeneizes.