“Llego a Chivas para despertar al gigante dormido”: Gabriel Milito

El Club Deportivo Guadalajara comienza una nueva era después de anunciar la llegada de Gabriel Milito como su nuevo entrenador de cara al arranque del Apertura 2025.

La grandeza de Chivas, factor para tomar el reto

Tras darse a conocer su fichaje, el timonel argentino fue presentado ante los medios de comunicación en una rueda de prensa en la que reveló que la grandeza de la institución rojiblanca fue uno de los factores que le ayudaron a tomar esta decisión.

“Todo mundo sabe cuál es la historia y grandeza de Chivas, es un club a nivel mundial con mucha repercusión y eso fue lo que me entusiasmó. El proyecto coincide mucho en los valores de Chivas con mis sentimientos, primero la particularidad de jugar con puro mexicano, me parece que el futbolista mexicano tiene un gran potencial, espero poder ayudar para que el equipo funcione como queremos y ser protagonistas”, dijo.

Sobre su estilo de juego, el timonel de 44 años dejó en claro que le gusta tener la posesión del esférico, así como la presión alta al rival. Además, destacó su intención por dar proyección a los canteranos en el primer equipo.

“Mi historia como entrenador es apostar por jugadores jóvenes, es algo que me gusta mucho, cualquier joven de la casa que esté preparado o tenga las condiciones. A mí me gusta intentar tener el control del partido con la pelota, incomodar al rival con la presión, eso seguro que lo van a ver”, añadió.

Comprometido con el equipo

Respecto a las dudas que existen sobre si podría hacer lo mismo que Fernando Gago, quien dejó botado al plantel para dirigir al Boca Juniors, Gabriel Milito se dijo convencido de que cumplirá con su contrato de dos años, el cual intentará extender con un buen trabajo.

“Estoy feliz de unirme a este proyecto, venimos con mucha ilusión y compromiso. Con intenciones de que esta unión sea realmente maravillosa. Creemos que con trabajo dedicado y paciencia lo podemos conseguir, por eso asumimos el cargo, porque estamos convencidos de que con estos futbolistas podemos hacer algo grande”, afirmó.

“Estoy acá para cumplir mi contrato de dos años y si va como soñamos extenderlo, así lo marca mi historia como entrenador. Respeto las decisiones de todo mundo, pero a mí no me gustaría que el club busque otro entrenador mientras yo dirijo, así que yo no escucharía a otro equipo. Deseo de corazón que me vaya bien para quedarme mucho tiempo aquí”, puntualizó.

Por último, el exmundialista con Argentina se mostró positivo con el equipo que tiene y aceptó la presión que hay en Chivas por un título, comprometiéndose a que llega a la Perla tapatía para despertar la grandeza del club.

“Los objetivos en un club como Chivas están claros, lo que nosotros intentamos es que vaya en ascenso, ojalá que consigamos un equipo ganador rápido. Hacer una buena temporada e intentar pelear por el campeonato, ese es el objetivo del club y mío como entrenador”, subrayó.

“La grandeza tiene que ver con los buenos y malos momentos. Llego con la misma idea de Matías Almeyda, de despertar al gigante dormido, ojalá que lo pueda conseguir. Este desafío lo tomo como una gran oportunidad, este grupo de jugadores puede ser muy competitivo, confío en que este proceso va a ser bueno”, sentenció.