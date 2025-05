Messi y Suárez sorprenden al mundo con la fundación de su equipo de futbol profesional

La amistad entre Lionel Messi y Luis Suárez va más allá de las canchas y, recientemente, ambos jugadores unieron fuerzas para crear su propio equipo de futbol profesional.

¿Cómo se llama?

Mediante redes sociales, ambas leyendas del balompié sudamericano sorprendieron a sus fans al revelar que su club llevará por nombre “Deportivo LSM”, el cual jugará en la categoría D del futbol de Uruguay, es decir, en la cuarta división.

Luis Suárez había iniciado este proyecto en 2018 con el nombre de Deportivo LS, pero este cambió tras la asociación con el campeón del mundo en Qatar 2022. Este plan tiene como objetivo ayudar a promover el talento de las nuevas generaciones del futbol.

“Quiero brindarle al futbol uruguayo las herramientas que yo no tuve de chico, Vamos a competir en AUF y eso nos llena de ilusión. Pero este sueño no termina acá, compartiendo con nuestra familia, amigos y gente muy cercana. Hemos vivido muchas cosas comunes desde chico, hemos compartido muchísimas experiencias en la elite del futbol y es por eso que hoy en día me encantaría presentar a un amigo, a un compañero. Este proyecto es el lugar perfecto para seguir compartiendo nuestra visión de futbol y tener la misma visión desde nuestros inicios”, dijo el Pistolero.

Por su parte, Lionel Messi expresó su gratitud hacia Luis Suárez por invitarlo a este proyecto, por lo que se dijo ilusionado de aportar lo mejor de sí para que siga creciendo.

quería agradecerle a mi amigo Luis por darme esta oportunidad e invitarme a unirme con él, a compartir este proyecto en el cual venís trabajando hace muchísimos años ya y que creció muchísimo. Y ahora poder ser parte de esto junto con vos para mí es un orgullo y una alegría que me hayas invitado y elegido, así que espero aportar todo lo que pueda para seguir creciendo y sobre todo estar en esto también al lado tuyo, así que muchas gracias”, sentenció.