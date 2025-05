Penta califica a su primer Money in the Bank: “Se logró, voy a representar a toda mi raza”

Penta Zero Miedo

La llegada de Penta Zero Miedo a la WWE ha significado para la compañía de lucha libre una verdadera revolución, ya que desde su primer combate los aficionados se han mostrado enganchados con el personaje del mexicano, impulsándolo a que se haga presente en grandes eventos como el próximo en agenda, Money in the Bank.

A menos de dos semanas para que sea posible este Premium Live Event en Los Angeles, Penta sigue dando muestra de su gran crecimiento en el roster principal y se clasifica para la lucha por el maletín, dejando solo dos lugares vacantes para el combate.

En el más reciente RAW, el enmascarado logró superar en una triple amenaza a Dragon Lee y Chad Gable, en una lucha que para muchos fue de cinco estrellas por la calidad y movimientos que mostraron los involucrados. Al final, la cuenta de tres fue de Zero Miedo sobre Gable asegurando su estadía en Los Angeles.

Destacar que en redes sociales, la WWE compartió un video del mexicano diciendo sus primeras palabras tras lograr la clasificación al combate. En este clip, señaló una gran emoción por su boleto en la contienda y destacó su compromiso por representar al pueblo mexicano en uno de los eventos más importantes de la WWE.

“Se logró el resultado de la noche, pasar al Money in the Bank, el primero en toda mi carrera. Estoy listo y dispuesto a dejarlo todo en el ring con tal de obtener ese maletín, esta historia apenas comienza, la Penta era esta aquí en WWE y ahora voy a representar a toda mi gente, toda mi raza. No importa quienes sean los otros rivales, seré el número uno”, aseguró el luchador de Ecatepec.

¿Quiénes son los otros invitados a la lucha?

Como bien lo apuntó el mexicano, el combate por el maletín del Dinero en el Banco es una lucha de seis hombres, misma a la que hasta el momento han clasificado LA Night, Solo Sikoa y Seth Rollings, dejando dos lugares vacantes que apuntan a tener grandes sorpresas.