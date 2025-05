Proyectan video gigante en el Vaticano en protesta contra de las corridas de toros - Video

En una acción inesperada y que captó mucha atención, el corazón de la Ciudad del Vaticano fue escenario de una impactante protesta en contra de las corridas de toros.

¿Cómo fue la protesta contra las corridas de toros en el Vaticano?

Activistas de la organización People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) llevaron su mensaje directamente a la residencia papal, proyectando imágenes y consignas contundentes en la fachada del Palacio Apostólico, en un llamado a la Iglesia para que condene esta controvertida práctica.

Los muros históricos del Vaticano se transformaron en un lienzo para la causa antitaurina, las proyecciones mostraban el inconfundible mensaje: “Las corridas de toros son pecado”. Pero la manifestación visual fue más allá, exhibió escenas explícitas de toreo y, de manera particularmente emotiva, una imagen de Jesucristo interponiéndose entre un toro y su verdugo, así como la Virgen María abrazando a un toro ensangrentado y banderillado.

Esta acción no es un hecho aislado, sino la continuación de una campaña persistente por parte de PETA y otras organizaciones, que denuncian la crueldad inherente a la tauromaquia. Cada año, decenas de miles de toros son asesinados en festivales de tauromaquia celebrados en honor a santos católicos.

La solicitud al Papa León XIV se fundamenta en el legado de su predecesor, el Papa Francisco, quien hace una década PETA nombró Persona del Año y escribió en su encíclica Laudato Si’: “Cada acto de crueldad hacia cualquier criatura es ‘contrario a la dignidad humana’”.

Aunque la reacción de los turistas presentes en la Plaza de San Pedro no fue unánime, la organización consideró que logró su objetivo principal: visibilizar el sufrimiento animal inherente a estos eventos y presionar al liderazgo eclesiástico para que tome una postura más firme. La proyección de un número gigante, representando las firmas recolectadas, en el exterior de la residencia papal, buscó enfatizar la magnitud del apoyo a su causa.