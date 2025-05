Alana Flores a un paso del retiro de la Kings League y el box por impacto de deepfake - Video

La creadora de contenido regiomontana, Alana Flores, una figura pública y deportista reconocida en el boxeo no profesional, la Kings League y las redes sociales, alzó la voz con un emotivo video.

A través de sus cuentas de X (antes Twitter) e Instagram, denunció el profundo daño emocional y físico que le causó la circulación de una imagen íntima falsa, generada por inteligencia artificial (deepfake), un ataque que la llevó a cuestionar su permanencia en los ámbitos que tanto ama.

Alana Flores: “Me cuestiono si valdrá la pena seguir”

En el conmovedor mensaje, Alana leyó un texto desde su celular, explicando que no contaba con la fortaleza emocional necesaria para expresarse de otra manera.

Visiblemente afectada, la joven afirmó con rotunda claridad: “Es una imagen que no soy yo. Es una imagen en la que utilizaron mi cara y está siendo alterada. Esa imagen no es real, nunca me la tomaron y nunca pasó”.

Flores explicó que, si bien no es la primera vez que sufre ataques de este tipo, la magnitud y la violencia del actual episodio superó cualquier límite anterior: “Ya me había pasado muchas veces antes, pero nunca había sido tan grave”, expresó.

Uno de los momentos más impactantes de su declaración fue cuando Alana Flores compartió sus profundas dudas sobre la continuidad en sus actividades profesionales, incluyendo sus tres grandes pasiones.

“Me cuestiono si realmente valdrá la pena seguir teniendo un equipo de futbol, seguir en redes o seguir boxeando...”, confesó con una vulnerabilidad que conectó con miles de seguidores.

No obstante, en medio de su dolor, encontró una poderosa motivación para seguir adelante: “Pero siempre llego a la misma respuesta: que lo hago porque me encanta y porque estoy cumpliendo todos mis sueños gracias a mi esfuerzo”, concluyó con determinación.

La influencer subrayó que esta violencia digital no solo afecta su imagen pública, sino que repercuten directamente en su bienestar físico y mental: “Ayer fui al hospital porque esto me ha comenzado a repercutir en la salud hasta de manera física”, confesó, revelando la grave dimensión de la agresión.