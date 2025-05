Álvaro Morales defiende a Malagón: “Que bueno que tiene enemigos, los mediocres no los tienen”

En recientes horas las redes sociales explotaron gracias al rumor que apuntaba aún problema legal en contra del arquero del América y la Selección Mexicana, Luis Ángel Malagón. Distintos medios retomaron el supuesto obteniendo reacción del propio jugador y el periodista Álvaro Morales, quien desmintió el trascendido.

¿Qué dijo Álvaro Morales sobre el tema?

En un espacio de ESPN, Morales se refirió al tema asegurando que hizo una investigación sobre la noticia que se daba como cierta, descubriendo que no existía registro de una denuncia y, por lo tanto, todo era una campaña de desestabilización.

“Diversos medios han retomado la información que apunta a que Malagón tiene un problema legal/familiar y he averiguado en el ministerio público si hay una persecución de oficio contra Luis Ángel Malagón. No hay nada. La información llegó a la ciudad de Pachuca, No Pachuca Futbol Club, la ciudad de Pachuca”, aseguró el brujo mayor.

Asimismo, el periodista señaló que es real que el futbolista tuvo una baja en su juego, pero ese no era motivo para arremeter en su contra con una acusación tan grave.

“Uniendo puntos, porque dirán que tiene últimamente un bajón de juego, si uno tiene sentido común se preguntará por el tiempo de la lesión del arquero y su recuperación, encontrando que quizás debió descansar más y tenga un tema físico. De ahí a que se diga ‘no tengo pruebas, pero me dijeron que tiene un problema legal’, es mentira”, señaló de forma contundente.

Finalmente, Morales lanzó un duro comentario en favor del Seleccionado Mexicano, asegurando que sí podría existir un beneficiado de la noticia, pero aún no se sabe quién es; aunque sí queda claro que la existencia de sus detractores es indicativo de su gran trabajo.

“¿Quién pudiera ser el beneficiado de que Malagón no esté en la Selección? Podrían decir que Guillermo Ochoa, pero yo no creo. Que pudiera haber problemas en América y quieran sacar a sus jugadores, pudiera ser una buena línea de investigación. Malagón está más sólido que nunca y que bueno que tiene enemigos porque solo los mediocres no tienen enemigos“, finalizó.