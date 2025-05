¿Campanada en la Noria? Matías Almeyda tiene un primer contacto con Cruz Azul

La búsqueda de un nuevo estratega en Cruz Azul no se detiene y, por el contrario, más nombres se suman a la lista de candidatos para tomar las riendas del equipo de la Noria.

En esta ocasión es Matías Almeyda el que cobra fuerza luego de que se apuntara un primer acercamiento de ambas partes para sondear la situación y poder iniciar una negociación por su llegada.

Es importante mencionar que el Pelado no solo despertó el interés del cuadro celeste, sino también de otros en la Liga MX como Rayados y Chivas, a los que les digo que no de manera inmediata, apelando a un tema de descanso que no tenía que ver con lo económico.

Respecto a su situación con Pachuca podemos asegurar que este si es del interés de los tuzos, pero al tener en puerta el Mundial de Clubes, estos decidieron llevar con calma el seguimiento; sin embargo, en recientes horas el panorama ha cambiado en la Bella Airosa debido a que se accionó nuevamente la intención de Guillermo Almada por bajarse antes del proyecto previo al Mundial de Clubes.

¿Cuáles son las otras opciones para Cruz Azul?

Si bien ahora todo parece reducido a los nombres de Guillermo Almada y Matías Almeyda, en la baraja de los cementeros sí existen otras posibilidades para su banquillo, aunque con menor probabilidad de darse.

La primera de ellas es sin duda la continuidad de Vicente Sánchez, quien desde su llegada hace seis meses se ha encargado de revolucionar el plantel obteniendo resultados positivos y ganándose el cariño de la afición que antes lo criticaba.

A él lo acompaña Diego Alonso, entrenador que desde hace meses parecía una fuerte posibilidad para llegar. Aunque este interés por sus servicios se enfrió, todo podría activarse nuevamente en próximas semanas tras la Concachampions.