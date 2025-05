Estos son los récord que batió Isaac del Toro en el Giro de Italia: “No me rendiré”

El ciclista, Isaac del Toro, sigue poniendo el nombre de Mexico en alto y este 28 de mayo logró una auténtica hazaña en el Giro de Italia, después de conquistar la etapa 17 para conservar la maglia rosa a cuatro carreras para que finalice el campeonato.

El oriundo de Ensenada, Baja California, obtuvo esta distinción luego de vencer al ecuatoriano, Richard Carapaz, en una espectacular batalla de principio a fin en la ruta San Michele All’Adige-Bormio, la cual tuvo un recorrido de 155 kilómetros.

Hombre de récords

Con esta victoria el atleta de 21 años impuso varias marcas. La primera de ellas fue que se convirtió en el primer mexicano que gana una etapa en el Giro de Italia en 23 años.

Anteriormente, solo Juan Alberto Pérez Cuapio lo había conseguido en tres ocasiones: una en 2001 y dos más en 2002; sin embargo el de Tlaxcala no pudo levantar el trofeo de esta competencia al concluir la temporada, por lo que Isaac del Toro puede incrementar su legado en caso de que conserve la primera posición hasta la etapa final, que será el 1 de junio.

El de Baja California también consiguió el distintivo del más joven en ganar una carrera del Giro de Italia mientras porta la maglia rosa. Por si fuera poco, es el más novato en defender la cima del circuito por al menos nueve días desde 1940.

Luego de su triunfo, el deportista tricolor habló sobre la estrategia que utilizó para ser el ganador, dejando en claro que no se rendirá.

Dará todo por ganar el campeonato

“La etapa transcurrió a la perfección, tal como lo había previsto con el equipo. Sabíamos que un corredor de la general como Pellizzari atacaría, pero no quería que el equipo se exigiera demasiado. En el descenso presioné a los demás un rato, pero después llegó el momento de ahorrar para ese último impulso en el final de etapa. Siempre estaré un paso por delante de todos. Hoy también demostré que nunca me rindo. Siempre seguiré luchando, porque no tengo nada que perder. El equipo me dio la confianza para ir a toda máquina” dijo.

“Pensamos como un equipo que esto iba a suceder y tratamos de estar tranquilos en ese momento, porque sabemos que es muy lejos. Por supuesto, tienes el estrés de la carrera, pero hemos conseguido tener siempre el control, solo intento no hacer errores”, añadió.

En ese sentido, el ciclista mexicano compartió que difícilmente suele tomar riesgos mientras compite, salvo que la ocasión lo amerite, algo que le ha funcionado bastante bien.

“Nunca tomo riesgos, solo cuando estás casi a punto de ganar una carrera. Pero siempre intento ser el hombre seguro en el grupo y hacer espacio y no arrepentirme porque odio arrepentirme a mí mismo. Y sí, es así, solo intento tomar riesgo cuando tienes algo que ganar”, sentenció.