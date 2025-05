Odin Ciani da su versión sobre encontronazo con David Faitelson previo al Toluca vs. América

Previo a la final del Clausura 2025 de la Liga MX, entre Toluca y América, se hizo viral un video en el que Odin Ciani y David Faitelson intercambiaron insultos antes ingresar al Estadio Nemesio Díez. En un principio, ninguno de los dos dio su postura sobre lo sucedido, pero el periodista de ESPN finalmente contó su versión.

Ciani relató en entrevista con Estadio, que Faitelson lo buscó directamente para atacarlo, cuando ni siquiera era necesario que se cruzara con él en la fila de acceso para la prensa.

“Yo he respetado mucho a David (Faitelson) y la verdad que me sorprendió, vino y me dijo ‘hijo de tu puta madre’, entonces, pudiendo pasar por cualquier otro lado, vino directamente a mí, mi camarógrafo estaba a un lado mío, por obvias razones grabó”, señaló Odin.

El reportero de ESPN reconoció que no se pudo contener y que le respondió al ahora presentador de TUND, recordándole que es un malagradecido, además de que expresó que le da pena la situación de David, debido a que alguna vez fueron compañeros.

“Yo le contesto, le digo eres un malagradecido, y la verdad es que me da mucha tristeza por David porque en alguna época fuimos familia, porque en alguna época trabajamos juntos, porque hicimos muchas juntos y hoy creo que es él el que se está equivocando”, comentó.

¿Habría reconciliación?

Odin Ciani fue cuestionado si habría posibilidad de reconciliación con David Faitelson, a lo que respondió que ya no merece su amistad, además recordó que le hizo la chamba por muchos años.

“No, ya no merece mi amistad, yo le hice la chamba durante 30 años, me veían ustedes aquí afuera recopilando material para que pusiera su voz y hoy venirme a decir ‘hijo de su puta madre’ la verdad que no”, agregó.

Hay que recordar que trabajaron juntos en TV Azteca e ESPN, en específico en la creación de la sección ‘El Color’, y hace un tiempo Ciani reveló que él era el encargado de crear los guiones y que Faitelson nunca le dio el crédito ni a él ni a los camarógrafos y productores involucrados.