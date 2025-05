¡Sancionados por la FIFA! Pumas no puede fichar jugadores hasta nuevo aviso

Justo cuando todo apuntaba a un cambio de aires para bien en el interior de Pumas, una noticia desde la FIFA cae como balde de agua fría. Mediante un comunicado en redes sociales, el conjunto del Pedregal informó de la notificación que recibió por parte de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, imposibilitándolos de inscribir jugadores.

Es importante mencionar que esta noticia nació luego de que en el portal oficial de transparencia del máximo organismo, los felinos aparecieran marcados con dicha sanción sin tener una fecha específica para su revocación.

Asimismo, debemos señalar que no se tiene claro el motivo de este castigo hacia los universitarios, pero hay que destacar que estos suelen ser impuestos por la FIFA a los clubes que presentan adeudos con sus jugadores o con otros equipos tras la compra o cesión de algún elemento. Situaciones que no se han presentado en Pumas hasta el momento o no de manera pública.

Por otra parte, debemos hablar del resto del comunicado que emitió el cuadro auriazul, ya que en este explican que el área jurídica del club ya está trabajando en el caso para aclarar la situación del club, algo que da cierta tranquilidad a sus aficionados, quienes esperan fichajes importantes para la siguiente campaña.

Pumas no es el único equipo sancionado en México

Como ya comentamos, en la página de la FIFA se especifican nombres y ligas de los clubs sancionados, es por ello que junto a Pumas aparece Atlas, Atlético Morelia y Cancún FC, estos dos últimos de la Liga de Expansión MX.

En el caso de los rojinegros estos también emitieron un comunicado en el que hablan del tema y explican que los requisitos documentales y administrativos ya fueron compartidos con la FIFA, pero que estos al ser entregados fuera del plazo, originaron la sanción antes mencionada, misma que no debería afectar al armado del plantel.