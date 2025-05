Alberto Del Río vs. Hijo del Vikingo: ¿Dónde y a qué hora ver la lucha por el Megacampeonato?

Hijo del Vikingo vs. Alberto Del Río

La cuenta regresiva para que los fanáticos de la lucha libre pongas sus ojos en el gran evento de la Triple A en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, está por llegar a su final y mientras eso sucede, momentos de verdadera tensión han robado los reflectores.

Este fin de semana, el corazón de la Ciudad de México vibrará con la cartelera especial que vestirá una función más de la gira Alianzas de la Caravana Estelar. En esta, nombres importantes como El Mesías, La Parka, Psycho Clown, La Hiedra y Mr. Iguana harán presencia para calentar el enlonado con espectaculares luchas que serán la antesala del evento estelar.

En la última contienda que llevará las emociones del evento a su punto máximo, Hijo del Vikingo y El Patrón Alberto volverán a medirse en una lucha de revancha en la que el potosino expondrá el Megacampeonato de la compañía AAA.

Esta lucha cobra relevancia por lo sucedido la última ocasión, misma que estuvo llena de polémica por las intervenciones presentadas y los objetos usados como armas. Asimismo, la contienda se calentó tras lo sucedido en el programa Venga la Alegría, donde el Patrón golpeó al padre de su retador de forma brutal en plena transmisión.

Por su parte, también es importante señalar que el evento será la gran antesala de Worlds Collide, primer show bajo la tutela de WWE, por lo que toma un sabor especial al ser el último totalmente mexicano.

¿Cuál es la cartelera del evento Alianzas?

Hijo del Vikingo vs. El Patrón Alberto - Megacampeonato AAA

Geleno del Mal e Hijo de Dr. Wagner jr. vs. El Mesías y Mecha Wolf

El Fiscal, Octagón y La Parka vs. Abismo Negro, Taurus y un Luchador Sorpresa - Lucha en Jaula

Psycho Clown y Pagano vs. Sansón y Forastero (c) - Campeonato en Parejas AAA

Centella, Noisy boy vs. La Hiedra, Mr. Iguana (c) vs. Reina Dorada, Epydemius Jr. - Campeonato en Parejas Mixtas AAA

Dulce Kanela, Andromeda vs. Arkangel Divino, Último Maldito vs. Andy Panda, Charro Negro - Torneo Alas de Oro, Fase 3

¿Dónde y cuando ver el evento de la Triple A?

Hora: 20:00

Fecha: Sábado 31 de mayo

Lugar: Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera

Transmisión: Space