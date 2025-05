¿Se dijeron de todo? Revelan tensa confrontación entre Emilio Azcárraga y Jesús Martínez

El futbol mexicano enfrenta momentos críticos y una situación bastante tensa se habría suscitado en la pasada Asamblea de Dueños, en la que supuestamente Jesús Martínez y Emilio Azcárraga protagonizaron una acalorada discusión.

¿Qué sucedió?

De acuerdo con información del periodista, Miguel Ángel Arizpe, en su columna de Mediotiempo, una fuente que estuvo en la junta de directivos, que se llevó a cabo el 26 de mayo, le contó que hubo una confrontación entre los dueños del América y Grupo Pachuca.

La citada fuente señala que, en primera instancia, Jesús Martínez le reclamó a Azcárraga el hecho de que en su televisora se la pasan criticándolo por el tema de la multipropiedad.

“Y tú, por ejemplo, no has hecho nada; en tu televisora se la pasan madreándome”, habría dicho el propietario de los Tuzos, de acuerdo con la fuente antes mencionada.

Acto seguido, el dueño del América no se quedó callado y contestó con un: “Si no tienes la piel gruesa no sirves para esta industria”.

La discusión no habría terminado ahí, ya que Jesús Martínez continuó reclamándole enfrente de otros directivos y le habría puesto como ejemplo el caso de David Faitelson, quien siempre lo vio como un buen directivo. “Faitelson siempre me ha tenido como un gran directivo y ahora resulta que soy el peor”, añadió.

Es importante mencionar que la tensión entre ambos personajes habría iniciado debido a que Jesús Martínez se siente traicionado por los directivos mexicanos, pues considera que alguien le puso un cuatro para que León quedara fuera del Mundial de Clubes 2025.