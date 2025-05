Checo Pérez ilusiona a todo México: “No he cerrado mi carrera”

El futuro de Sergio “Checo” Pérez en la Fórmula 1 sigue siendo una de las grandes incógnitas en el automovilismo, pero el propio piloto mexicano encendió una chispa de esperanza entre sus millones de seguidores.

¿Qué dijo Checo Pérez sobre su regreso a la Fórmula 1?

Durante su reciente participación en el Festival de las Ideas 2025 en Puebla, Pérez no solo compartió reflexiones sobre su trayectoria, sino que dejó entrever la posibilidad de un retorno al máximo circuito, aunque bajo condiciones muy específicas.

Sergio Pérez El piloto mexicano se presentó en Puebla (Cortesía Prensa TV Azteca)

Después de medio año de disfrutar de un merecido año sabático junto a su familia, lejos de la vertiginosa rutina de la F1, Checo Pérez expresó un sentimiento profundo: la convicción de que su carrera no ha tenido el epílogo que él y su país merecen.

“Estoy consciente de que no he cerrado mi carrera como me gustaría y como lo merece todo mi país, eso es algo para mí muy importante”, afirmó el tapatío, revelando una motivación personal que va más allá de la competición.

Sin embargo, este posible regreso no será a cualquier precio: el “Ministro de Defensa” es enfático al señalar que, si vuelve, debe ser a un proyecto que realmente lo impulse. El listón, tras su exitoso paso por Red Bull, donde compitió por victorias y campeonatos, se ha elevado considerablemente.

“Pero también soy consciente de que, si regresamos, pues hemos hecho todo en la Fórmula 1, entonces tenemos que regresar a un proyecto muy importante, a algo que nos motive”, explicó Pérez, subrayó la exigencia de un calendario de 24 carreras al año que demanda una entrega total.

La dedicación a la Fórmula 1 es absoluta, y Checo busca una motivación que justifique ese compromiso: “Sin duda necesito esa motivación de un proyecto en el que la pueda encontrar; si logro encontrar eso, no tengo ninguna duda de que regresaré. Todo depende de eso”, sentenció en su presentación.

Esta declaración resuena con los rumores que lo vinculan a la nueva escudería Cadillac para 2026, una opción que, por su ambición y novedad, podría encajar con la visión de Pérez de un “proyecto importante”.

La puerta a la Fórmula 1 no está cerrada para Sergio Pérez; la decisión final dependerá de que encuentre ese desafío que lo impulse a volver a rugir en la pista, buscando un cierre de carrera que esté a la altura de su talento y del apoyo incondicional de su nación.