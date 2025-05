Hijo de Silver King lanza reto a Santo Jr.:“Que tenga valor, lo espero donde no lo proteja su papá”

El mundo de la lucha libre mexicana está lleno de grandes dinastías que han escrito con letras de oro el rumbo del icónico deporte gracias a sus destacados miembros. Este es el caso de la familia Wagner, misma de la que se desprende el Hijo de Silver King, poderoso gladiador que habló en exclusiva con Publimetro.

El gran heredero de Silver King ha demostrado ser en el ring una figura implacable y con mucha calidad misma que lo tiene destinado a los grandes escenarios, sobre eso y más fue de lo que habló el gladiador, pasando por su papel en la dinastía, los retos en su regreso y sus grandes rivalidades en el ring.

¿Qué significa para ti ser parte de una de las dinastías más importantes de la lucha libre, como lo es la familia Wagner?

Muchos nos dicen que nacimos en cuna de oro, pero esas cunas cuestan bastante y mantenerse ahí cuesta muchísimo más. Sí, somos parte de un legado, pero para seguir avante hay que seguir sobresaliendo. Cada uno de nosotros, ya sea Simón Blanco, Galeno, Hijo de Wagner, mi tío Dr. Wagner o yo, el Hijo de Silver King, tenemos que poner lo nuestro para continuar este legado.

¿Qué es lo más difícil y lo más fácil de formar parte de una dinastía como la tuya?

Ser parte de un legado te abre muchas puertas, pero también te pone muchas zancadillas, porque cuando eres “hijo de”, están esperando que te equivoques para señalarlo. Un luchador independiente puede caerse 10 veces y nadie dice nada. Nosotros, con una sola caída, ya estamos en la mira; así que sí, hay ventajas, pero también muchas desventajas.

El público ha conectado muy bien con ustedes ¿Qué representa para ti compartir el ring con tu tío Dr. Wagner?

Es irónico. De niño, siempre iba a las luchas con mi papá. Me encantaba ver a Super Porky y a mi tío Dr. Wagner, crecí admirando su estilo. Imagínate ahora poder compartir el ring con él… ¡Es como si un fan del futbol jugara al lado de Messi! Estoy muy orgulloso de lo que he hecho. A lo mejor no he llegado a las grandes glorias como mi padre, pero mis pasos son firmes y sólidos.

Tienes la meta de igualar los títulos que consiguió tu padre ¿Cómo vas con eso?

Mi papá fue 16 veces campeón mundial, imagínate. Tendría que ganar uno por año para empatarlo. Aquí no se trata de una carrera, sino de resistencia. Quiero que la gente vea la evolución del Hijo de Silver King. Vamos ladrillo a ladrillo, escalón por escalón. Para mí es un honor portar la máscara de mi padre, no solo por lo que representa en el ring, sino por todo lo que cumplí fuera del ring también.

Tu regreso a la lucha fue muy bien recibido por la afición y los compañeros ¿Cómo lo has vivido?

Estoy muy agradecido, donde me paro, la gente corea “Silver, Silver”. Yo crecí con muchos de los juniors, y ahora que regresé, ver cómo me reciben, me hace sentir pavoneado. Me siento contento de luchar con mis ídolos, alado de mi tío, y de volver con esta camada que sigue manteniendo viva nuestra herencia.

Se habla mucho de una cuenta pendiente que tienes con El Santo Jr. ¿Qué pasó exactamente?

Sí, eso es verdad. En el torneo de dinastías, en la fiesta del Santo, rompió mi máscara y eso es algo muy sagrado. Él siempre pide respeto por su máscara, pero lo primero que hizo fue romper la mía. Entonces, le dije: “Vamos a darnos”, pero se hizo para atrás. Yo no busqué lucirme en su evento, solo me defendí. Como él, yo también tengo un legado de más de 70 años que respeto profundamente.

¿Le lanzarías una apuesta formal de máscara contra máscara?

Claro, así como su papá le quitó la máscara al mío, espero que él también tenga el valor. Lo espero en el mundo independiente, donde no lo proteja su papá. Ahí están los juniors de verdad: Blue Demon, Tinieblas, Galeno, Hijo de Wagner, Fishman, Máscara Sagrada, los de L.A Park, lo espero ahí. Si quiere la máscara, aquí estoy. Igual que su padre se la apostó a Silver King, que venga y que lo haga.

¿Qué sigue para el Hijo de Silver King?

Nuevos retos. Mucha gente me dice que por qué no voy por campeonatos, pero a mí no me interesan. Algo que me llenó de satisfacción fue ver que regresaron las máscaras de Silver a los puestos. Después de que mi papá falleció, habían desaparecido y en menos de un año desde que regresé, ahí están otra vez. Eso para mí fue un reto cumplido. Ahora, quiero que el mundo escuche de nuevo el nombre de Silver y no solo eso, quiero posicionar mi propio nombre.

¿Y qué le dirías hoy a Silver King si pudieras hablar con él?

Que lo amo, que lo extraño, muchas gracias. Logré entender lo que no entendía en mi adolescencia. Era rebelde, impulsivo y hoy entiendo todos los consejos que me daba mi papá. Él y mi mamá siempre estaban coordinados, aunque yo ni en cuenta. Cuando me corrieron de la casa, él ya lo sabía y me dijo: “Muévete, ponte las pilas”. Me enseñó a ser responsable, a luchar, a crecer y aunque me gustaría tenerlo de vuelta, sería egoísta de mi parte. Él se fue feliz, orgulloso, satisfecho. Así que solo puedo decirle: gracias, papá. Gracias y mil veces gracias.