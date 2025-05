Jaime Munguía da positivo en dopaje y esta es la escandalosa sanción que podría tener

(Photo by Richard Pelham/Getty Images)

En los últimos años, el mundo del boxeo ha visto la aparición de nuevos talentos mexicanos que apuntan a una carrera destacada en el ring. Uno de ellos es Jaime Munguía, pugilista que ha ido creciendo lentamente y que en tiempos recientes se ha convertido en referente nacional.

Lamentablemente, su nombre ha hecho eco por escandalosas razones en redes sociales; ya que según un reporte de la VADA, el pugilista azteca dio positivo en la prueba antidopaje, específicamente por metabolitos exógenos de testosterona.

Esta noticia llega a Munguía un mes después de haberse presentado en Arabia Saudita para pelear y vencer a Bruno Surace. Es importante mencionar que este reporte responde a la Prueba A y a partir de eso, el pugilista y su equipo tienen 10 días para solicitar el análisis de la Prueba B en busca de obtener un resultado diferente que impida a anulación de su resultado ante el francés.

“A lo largo de mi carrera en el boxeo me he sometido a innumerables pruebas antidopaje y nunca he dado positivo. Fui examinado dos veces durante el campamento y ambos resultados fueron negativos, por lo que ha sido una gran sorpresa para mí recibir la notificación sobre un hallazgo adverso”, expresó Jaime Munguía mediante un comunicado.

¿Cuánto tiempo puede ser suspendido Jaime Munguía?

Si bien aún le queda mucha tela a esta novela, incluso después del video en el que el pugilista se dice tranquilo por ser un atleta limpio, la espera y revelación de la Prueba B es la que podría dar la campanada.

Recordar que este tipo de casos suelen tener una sanción severa para los implicados, por lo que en caso de volver a ser positivo, Munguía podría pederse de seis meses a un año, además de lo antes mencionado, anular su victoria ante Surace.