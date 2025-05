¿Listo para el adiós? Canelo Álvarez le pone fecha a su retiro del box

Una de las más grandes figuras del deporte mexicano en los últimos años es Saúl Álvarez, quien a lo largo de varios años se ha apoderado de las 168 libras en el boxeo y se ha alzado como un emblema del país. Por ello, para sus fanáticos es impensado que luego de más de una década en la cima, este se pueda retirar algún día.

Sobre esto, el pugilista habló recientemente en un evento de golf, asegurando que si ha pensado en el momento en el que pondrá fin a su camino en el ring y específicamente ha puesto una edad para que esto suceda, debido a que de no hacerlo seguiría porque nunca es suficiente.

“Si te pones a ver, he logrado todo en el boxeo, he logrado todo. De ahí para arriba no hay más. Hacerlo por dinero, no necesito y por crecer mi patrimonio, no, porque nunca es suficiente. Dije que a los 37 años me iba a retirar y seguro así será”, señaló el campeón indiscutido de los supermedianos.

Canelo Álvarez (Photo by Hector Vivas/Getty Images) (Hector Vivas/Getty Images)

Este tema da cierta tranquilidad a los fanáticos del tapatío, ya que considerando que Álvarez cuenta con 34 años, aún le queda un buen tiempo de carrera para seguir reinando su división con contundencia.

Canelo espera no decepcionar a sus fanáticos ante Crawford

Luego de que su combate ante William Scull dejara un mal sabor de boca al no entregar el espectáculo esperado, Canelo se refirió al tema, asegurando que no todo depende de él sino también de su rival en el ring, esperando que su siguiente combate fuera diferente.

“Espero que sí, no solo soy yo. Hasta para un buen baile necesitas un buen compañero y para una pelea necesitas a alguien que intente ganar. Yo hago mi trabajo, pero si el rival no quiere o sale a sobrevivir, es difícil. Con Crawford espero que sea diferente”, sentenció el pugilista.