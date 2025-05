Roland Garros: Las primeras figuras empieza a caer en el templo parisino de arcilla

París se vistió de gala para la segunda ronda de Roland Garros, y la arcilla parisina ya comenzó a dictar sentencia.

En una jornada de contrastes, los grandes favoritos del cuadro masculino, el italiano Jannik Sinner, el serbio Novak Djokovic y el alemán Alexander Zverev, aseguraron su boleto a la tercera ronda, mientras que la representación española sufrió las eliminaciones de Alejandro Davidovich Fokina y Jaume Munar.

Sinner imparable en despedida a Gasquet

El número uno del mundo, Jannik Sinner, continúa su paso firme por el torneo; en la mítica Philippe Chatrier, el italiano despidió al veterano Richard Gasquet con una contundente victoria en sets corridos (6-3, 6-0, 6-4).

Abierto de Francia. Richard Gasquet de Francia saluda a Jannik Sinner de Italia en la red después de su derrota en el partido de segunda ronda individual masculino, su último partido antes de retirarse. (Julian Finney/Getty Images)

Sinner mostró una versión mejorada respecto a su debut, concediendo apenas siete juegos a su rival y logrando un “rosco” en el segundo set. Su solidez al saque, donde solo permitió tres bolas de break, y su bajo número de errores no forzados, demuestran que el de San Candido se acerca a su mejor nivel.

En tercera ronda, Sinner enfrentará un desafío más exigente ante el checo Jiri Lehecka.

Djokovic supera un duelo irregular

El actual campeón, Novak Djokovic, también solventó su segundo compromiso en la capital francesa. Aunque su victoria ante el francés Corentin Moutet (6-3, 6-2, 7-6(1)) fue un choque irregular, el serbio supo sacar su mejor tenis en los momentos de presión. Con la confianza de su reciente título en Ginebra, ‘Nole’ salvó una bola de set en el tercer parcial y cerró el partido en la Suzanne Lenglen. Su próximo rival en tercera ronda será el canadiense Denis Shapovalov o el austriaco Filip Misolic.

Zverev remonta y demuestra carácter

Alexander Zverev, otro de los grandes favoritos, también cumplió con los pronósticos, aunque con un inicio más complicado. El alemán tuvo que remontar un set en contra ante el neerlandés Jesper De Jong para finalmente imponerse en cuatro mangas (3-6, 6-1, 6-2, 6-3) tras tres horas de juego.

Zverev, quien al igual que Carlos Alcaraz cedió su primer set en el torneo, mostró un juego más agresivo a partir del segundo parcial, lo que le permitió dominar y sumar 35 puntos ganadores. Ahora, el de Hamburgo se medirá en tercera ronda al italiano Flavio Cobolli.

Bajas españolas en la arcilla

La jornada no fue tan favorable para la embajada española, Alejandro Davidovich Fokina no pudo superar a Jiri Lehecka, cayendo en cuatro sets (6-3, 3-6, 6-1, 6-2). El malagueño estuvo errático en su juego, acumulando 36 errores no forzados, lo que fue aprovechado por un inspirado Lehecka.

Por su parte, Jaume Munar protagonizó otra de las malas noticias al caer en un maratónico partido de cuatro horas y media ante el francés Arthur Fils (7-6(3), 7-6(4), 2-6, 0-6, 6-4), a pesar de haber logrado igualar el encuentro tras ir dos sets abajo.

La segunda ronda de Roland Garros confirma la fortaleza de los principales contendientes, pero también advierte que la arcilla parisina no perdona los errores, dejando el camino abierto para sorpresas en las próximas fases del torneo.