“Mediocres”: Tuca Ferretti asegura que el Mundial 2026 ya está en riesgo para México

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti ha generado diversas polémicas, las mismas que han causado alboroto para aquellos que ven el programa Futbol Picante, y este resultado se ve reflejado en redes sociales, donde la mayoría analiza y cuestionan las palabras del ex entrenador.

Recientemente, el actual analista de ESPN, no se guardó nada y criticó a los directivos del fútbol mexicano, pues menciona que solamente se preocupan por el dinero y dejan atrás la cuestión deportiva.

“La mediocridad que estamos viviendo en este fútbol mexicano es increíble. No hay ascenso, hay un exceso de extranjeros que solo están quitando lugares a los mexicanos, y lo peor es que muchos equipos ni los utilizan”, dijo el Tuca en un tono molesto.

El brasileño también habló sobre el camino que tendrá México rumbo al Mundial 2026, pues en su pronóstico advierte que ocurrirá lo mismo que en Qatar 2022.

“La selección acaba de ser eliminada en el último Mundial, y con esto, va a volver a quedar fuera en la primera ronda del siguiente. Porque lo único en lo que no piensan es en el futbolista mexicano. No piensan en la generación de jugadores, en los niños que sueñan con jugar al fútbol. En eso, no piensan”, finalizo.

Ricardo ‘Tuca’ Ferretti recibe críticas en redes sociales tras su mensaje sobre el fútbol mexicano

Las redes sociales se llenaron de comentarios tanto positivos como negativos para el brasileño, pues mientras hay personas que apoyan el discurso que dio criticando la forma en la que se maneja el fútbol en México, hay otras que lo señalan, mencionando que cuando era entrenador de Tigres no le daba oportunidad a los jóvenes mexicanos: “Él echó a perder a los jóvenes” “Es el menos indicado para hablar” “El Tuca nunca ha pensado en los futbolistas mexicanos”, fueron algunos de los comentarios.