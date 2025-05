PSG vs Inter de Milán: Linkin Park en la final de la UEFA Champions League 2025

Tras una larga espera para disputar la final de la UEFA Champions League, finalmente el día esperado llegó, donde se conocerá cuál de estos dos equipos será el favorito para llevarse la “orejona” a casa.

Este 31 de mayo el Estadio Allianz Arena de Múnich, Alemania, presenciará el duelo entre el París Saint Germain y el Inter de Milán. Ambos equipos buscarán coronarse campeones en uno de los eventos más destacados; por un lado los dirigidos por Luis Enrique, quienes tuvieron un gran desempeño en la competición y podrían conseguir su primer título de Champions League, al igual que marcarían su triplete histórico, luego de haber sido campeones en la Ligue 1 y en la Copa de Francia, y lo que llama aún más la atención es ver si los franceses logran el triunfo sin ciertos jugadores, ya que anteriormente contaban con figuras imponentes como: Mbappé, Messi, Neymar, Zlatan y hasta Sergio Ramos, pero a pesar de esto los parisinos no tuvieron la gloria de festejar el título de La Liga de Campeones de la UEFA.

Mientras tanto, al otro extremo de la cancha llega un Inter de Milán que buscará su cuarta Champions League, con la esperanza de volver alzar un título después de una década.

ESPECTÁCULO EN LA FINAL POR PARTE DE LINKIN PARK

Como parte del espectáculo tradicional antes del inicio del partido, la banda encargada del show musical en el estadio fue Linkin Park. Este grupo estadounidense, referente del rock y metal alternativo.

Con canciones como: The Emptines Machine”, “In the end”, “Numb” y finalmente “Heavy is the crown”, la banda dio un espectáculo impresionante ante del silbatazo inicial, interpretando sus canciones más famosas, esto sin mencionar que la agrupación se encuentra en gira y tuvieron espacio para presentarse en la gran final de la Champions League 2025.