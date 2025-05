¡Termina con los rumores! Rodolfo Rotondi niega haber pedido su salida de Cruz Azul

Las horas previas a que Cruz Azul busque la corona en la Copa Campeones de la Concacaf ante Vancouver, han estado llenas de rumores referentes a las altas y bajas del equipo. Una de las más sonadas fue la supuesta petición de Rodolfo Rotondi por abandonar al club, algo que fue desmentido recientemente.

En la conferencia de prensa previa a que ruede el balón en el Estadio Olímpico Universitario, el carrilero por izquierda se encargó de hablar de su supuesta salida, asegurando que en ningún momento pensó o solicitó la misma, ya que planea coronarse con los celestes.

“Para poder aclarar que en ningún momento pedí mi salida. No tiene ningún sentido que una semana antes de jugar una final pida salir del club, lo único en lo que estaba enfocado era poder recuperarme, que no me duela la rodilla y poder jugar la final. Era lo único que tenía en mente, lo otro solo fueron rumores”, sentenció el futbolista de la máquina.

Es importante mencionar que estas declaraciones llenaron de calma a los aficionados, quienes se alarmaron luego de que trascendiera el rumor de su salida, mismo que iba acompañado de otros nombres relevantes del once titular.

¿Cuáles son los rumores de salida del equipo cementero?

Si bien posteriormente fuentes cercanas mencionaron que estos nombres eran intransferibles para el cuadro de la Noria, en un primer informe trascendido en redes, Jorge Sánchez, Willer Ditta, Rodolfo Rotondi y Lorenzo Faravelli, fueron los apuntados a su posible salida.

En otros nombres que sí parecen tener los días contados con el equipo están Alexis Gutiérrez, Giorgos Giakoumakis, Gabriel Fernández y Carlos Vargas, quienes han tenido poco juego por tema de rendimiento y lesiones, lo que los pone fuera de los planes de la directiva para la Temporada Apertura 2025.