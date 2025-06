Nace una leyenda: Isaac del Toro bate récord y conquista histórico podio en el Giro de Italia

El ciclista mexicano, Isaac del Toro, escribió su nombre con letras de oro en los libros de historia del deporte nacional, después de conquistar un legendario segundo lugar en el Giro de Italia 2025.

El oriundo de Ensenada, Baja California, obtuvo esta distinción luego de 21 etapas en las que mantuvo la maglia rosa por más de 10 días. Simon Yates fue el ganador de la edición 108 de una de las competencias más demandantes del mundo en esta disciplina. El ecuatoriano, Richard Caparaz, completó el podio de la temporada con el tercer puesto.

El pedalista azteca no pudo recuperar la cima en la última ruta del circuito debido a que esta es más una jornada ceremonial en la que se reconoce al líder general. De hecho, existe un pacto de honor no escrito en el que los atletas no rebasan a sus perseguidores más cercanos.

La última etapa del campeonato tuvo como sede la ciudad de Roma, donde se recorrieron un total de 143 kilómetros con paisajes impresionantes que incluyó a una de las siete maravillas del mundo: el Coliseo Romano.

Bate récord

Aunque en la penúltima carrera el Torito perdió el liderato ante Simon Yates, ha dejado huella en este deporte, ya que con este segundo lugar, se convierte en el primer ciclista joven (sub-21) en subir al podio desde 1940, cuando Fausto Coppi logró dicha hazaña al ganar el Giro de Italia.

Por si fuera poco, el bajacaliforniano se convirtió en el primer mexicano de la historia en portar la maglia rosa, distintivo que se otorga al líder momentáneo del circuito.

De hecho, el nacido en Ensenada, Baja California, conservó el primer lugar durante 11 días, lo cual le ayudó para convertirse en el novato que defiende la cima general por más días consecutivos.

Con este histórico resultado, Isaac del Toro se convierte en el décimo tercer ciclista latinoamericano que termina en el podio al final de temporada en el Giro de Italia, siendo también el primer mexicano que obtiene este distintivo.