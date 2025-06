¿Qué sigue para Isaac del Toro tras hacer historia en el Giro de Italia?

Isaac del Toro hizo historia para México al conseguir el segundo lugar en el Giro de Italia, una de las tres grandes competencias del ciclismo mundial.

Después de 21 etapas, el nacido en Ensenada, Baja California, consiguió varios récords, entre los que destacan ser el primer mexicano en subir al podio general en esta competencia, lo cual le valió para convertirse en el más joven que finaliza en el top 3 al final de temporada desde 1940.

Orgulloso de este logro

Tras conseguir la maglia blanca, que lo distingue como segundo lugar general, el pedalista azteca dejó en claro que se siente más que orgulloso por el resultado, pues si bien perdió el liderato en la penúltima competencia, pasó a la historia con su podio.

“La verdad físicamente me siento muy bien, no me siento cansado como la anterior vuelta. Creo que estoy muy contento y muy orgulloso de estar en la posición en la que estoy, el equipo siempre me ha dado toda la confianza y el apoyo”, dijo.

“La verdad no tengo arrepentimientos. El día que dimensione lo que acabo de hacer, va a ser increíble. El premio se lo dedico a todas las personas que me han apoyado, no solo a mi familia, es increíble el apoyo que recibo y la moral que me da la gente”, sentenció.

¿Qué sigue para el Torito?

Es importante mencionar que el próximo gran reto de Isaac del Toro aún es una incógnita, pues si bien podría competir en el Tour de Francia, que será del 5 al 27 de julio, el tiempo de distancia es bastante corto por el nivel de recuperación que requiere.

Debido a esto, es probable que su equipo, el TEAM Emirates UAE, lo recorte para esta competencia. En caso de confirmarse lo anterior, el mexicano volvería a las pistas en la tercera gran vuelta del ciclismo, es decir, La Vuelta de España, programada del 23 de agosto al 14 de septiembre.