Emilio Azcárraga: “Me responsabilizo por no haber llegado al objetivo planeado”

América arrancó el 2025 con grandes ilusiones: buscaba el tetracampeonato de la Liga MX, la Concachampions e incluso el Mundial de Clubes; sin embargo, al final se quedó con las manos vacías. Por este motivo, el dueño del club Emilio Azcárraga mandó un mensaje a la afición tras los fracasos de este semestre.

El empresario mexicano señaló que los seguidores americanistas son los principales críticos de la institución, por lo que se asumió como el principal responsable de no cumplir los objetivos, aunque también involucró a los jugadores, cuerpo técnico y directivos.

“A nuestra afición, quienes también son nuestros más importantes críticos. Hay mucho trabajo realizado para haber llegado hasta aquí pero es mucho aún el que resta para poder hacerlos a todos ustedes sentir que les cumplimos no con promesas sino con resultados. Me responsabilizo a mí, a toda la directiva, cuerpo técnico y jugadores por no haber llegado al objetivo planteado”, publicó en X.

De igual forma señaló que trabajarán para corregir a la situación y seguir peleando por campeonatos. “Haremos lo necesario - todos nosotros juntos - para corregir el rumbo. El pasado cercano se lee como maestro del cual aprender y no como juez del cual ejecutar sentencia. Nuestros siguientes pasos importan más que nuestros errores. Tengan por seguros que estos serán firmes y contundentes. Vamos a defender y seguir construyendo la GRANDEZA de este América”, agregó.

Sin títulos

En diciembre del 2024 el América hizo historia al convertirse en el primer tricampeón en la era de los torneos cortos de la Liga MX, por lo que para el Clausura 2025 tenía el objetivo de seguir peleando por título e ir por el tetracampeonato.

Si bien, las Águilas llegaron a la final del certamen, terminaron por ser superadas por el Toluca, que puso fin a una sequía de 15 años sin campeonatos.

En este semestre, los azulcremas también peleaban por la Concachampions para volver a trascender a nivel internacional; no obstante, fallaron en su intento, al ser eliminados por el Cruz Azul en los cuartos de final.

Por último, en las últimas semanas se le dio la oportunidad de pelear por un boleto para el Mundial de Clubes 2025, debido a la expulsión del León. El América tuvo que disputar un partido de playoffs con el LAFC por ese lugar, pero este 31 de mayo, los capitalinos fueron derrotados por el conjunto estadounidense, por lo que al final se quedaron con las manos vacías.