Claudia García continúa con las burlas contra el América tras críticas de aficionados

Claudia García, conductora de Fox Deportes, celebró el triunfo del Cruz Azul en la Copa de Campeones de la Concacaf y de pasó criticó al América por los fracasos de este semestre. Ante esto, se llevó múltiples críticas de los aficionado americanistas, pero esto no le importó a la española que les respondió con otra burla.

La presentadora compartió en Instagram un video en el que aparece lavando platos, los cuales usó para seguir burlándose de las Águilas, debido a que cada uno estaba escrito el torneo que perdió el conjunto azulcrema.

“Muchos me mandan a la cocina a lavar platas, como si eso fuera malo. Hoy tengo 3 platos, vamos a lavar los platos juntos. Este es el primero, no pudo ser el Clausura 2025, bueno, segundo, eliminados en la Concacaf por el Cruz Azul Campeón, espectacular el partido de ayer, tercero pff, bueno, no todo es el futbol”, dijo.

De igual forma, Claudia García apuntó que sus críticas contra el América es por lo sucedido en este 2025 y que no le quita mérito al tricampeonato que consiguieron recientemente.

“Nadie ha hablado de los tres títulos, nadie ha hablado ni demeritado eso, solo se ha hablado de este torneo, de esta temporada, listo, tercer plato, ya no hay nada, tres, nadaplete, ciao”, agregó.

Debido a esta publicación, se ganó el apoyo de los aficionados del Cruz Azul, del cual ella también es seguidora.

“Botón para hacerla embajadora de la poderosa Máquina cementera”; “Que manera tan elegante de cerrar la boca a los de amarillo”; “Usted no se cansa de humillar a ese club, ¿verdad? Ya déjelos, los está tramando”; “Gracias por decir las verdades”, son algunos de los comentarios a favor.

Aunque también recibió críticas, en especial de que necesita seguir hablando del América para darse a notar. “Se nota el ‘profesionalismo’, pero es evidente que necesita hablar del América para poder llamar la atención en redes”; “Que grande es el América que le dedicas tiempo de tu vida, te da más alegrías el América que las que te da tu equipo”, “agarrándose del América para darse a notar”.