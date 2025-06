¿En qué está metido? Iker Casillas preocupa con misterioso mensaje: “Solo me afecta a mí”

Iker Casillas es uno de los mejores porteros en la historia del futbol, razón por la que, a pesar de que ya está retirado, sus fans suelen estar muy al pendientes de su día a día en redes sociales.

Mensaje misterioso

En las últimas horas, la leyenda del Real Madrid dejó en shock a sus seguidores después de publicar un misterioso mensaje en el que insinuaba que estaba a punto de revelar algo.

Sin embargo, al poco tiempo, el exguardameta español eliminó el contenido y no dio más explicaciones, causando una gran incertidumbre entre su comunidad sobre qué es lo que quiso dar a conocer.

“Francamente, nunca había pensado en hablar de esto. En 30 años como futbolista, se lo he contado a muy pocos, pero creo es bonito compartirlo. Es parte de mi carrera y creo que es el momento. Realmente así se entenderá el deportista que he llegado a ser. Sé que algunos me dirán que no lo cuente, pero es una decisión que solo me afecta a mí”, escribió.

De momento, Iker Casillas no ha dado más detalles sobre cuál es el secreto que quería revelar a sus seguidores, por lo que es probable que se haya arrepentido de lo que estaba a punto de contar.

Una leyenda del Madrid

Es importante mencionar que Iker Casillas es uno de los porteros más laureados de la historia, ya que durante su etapa como profesional, conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010 con la Selección de España, así como las Eurocopas de 2008 y 2012.

Con el Real Madrid, el cancerbero se convirtió en leyenda al ganar tres Champions League, cinco ligas de España, un Mundial de Clubes, dos Copas del Rey y dos Supercopas de Europa.