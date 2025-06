¡No será con Pachuca! Armando Martínez desmiente negociación con Neymar

Uno de los grandes rumores que ha surgido en torno al mercado del Mundial de Clubes es el que se ha viralizado en las últimas horas, donde se asegura que Pachuca se acercó al entorno de Neymar para saber sus condiciones y ofrecer la posibilidad de llevarlo al torneo internacional.

Desde España se reportó que en la búsqueda por dar una verdadera campanada en la previa del certamen, Grupo Pachuca intentó convencer al brasileño de sumarse a sus filas. Esto haciéndole saber que, como estipula la regla, solo sería para su participación en el torneo y después podría buscar un regreso a Europa.

Como era de esperarse, este reporte que lanzó el diario Marca, hizo vibrar el mundo del futbol, ya que no sería descabellado que el jugador buscara tener un escaparate tal magnitud y que, a su vez, el quipo de la Bella Airosa pensara en una estrella consagrada como ya lo hizo León con James Rodríguez o Rayados con Sergio Ramos.

¿Qué tan cierto es que Pachuca se acerca atener una estrella de este calibre en sus filas?

La cifra que deberían de pagar por un mes de sus servicios sería de 417 mil dólares, es decir, poco más de 8 millones de pesos mexicanos, algo que no es impagable para los tuzos, pero sí algo que no tienen en mente.

Esto fue confirmado por el presidente del equipo, Armando Martínez, en una entrevista con W Deportes, donde asegura que no sabe nada del acercamiento y que por el momento no es algo que tengan contemplado.

“Ahorita que me lo estás diciendo, me estoy enterando. Me está sorprendiendo, a lo mejor mi hermano (Jesús Martínez), me tiene alguna sorpresa, pero lo dudo. No hemos tenido ningún contacto con Neymar, puede ser que él quiera venir, pero no hay ningún acercamiento”, sentenció el directivo.