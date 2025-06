Chaco Giménez respalda a Vicente Sánchez: “Él se ganó su lugar en Cruz Azul”

Luego de haber cerrado el semestre devolviendo una corona internacional a las vitrinas de Cruz Azul, Vicente Sánchez ha estudiado cuál es el siguiente paso que tendrá en su carrera profesional, ya que si bien los buenos resultados no faltaron con los celestes, una fractura al interior con los dirigentes lo tendría con un pie fuera de la Noria.

Para muchos esto parece una verdadera injusticia, puesto que en un futbol resultadista el camino bajo sus órdenes parecía el ideal para levantar la décima estrella en Liga MX. Uno de estos es Christian Giménez, ídolo del club que ha alzado la voz en favor del uruguayo señalando su deseo por qué se quede.

En un reciente evento, el exjugador y capitán de Cruz Azul, reveló que esta situación lo tenía desconcertado, puesto que para él, Sánchez había hecho los méritos suficientes para quedarse con el puesto

“Yo no sé cuáles fueron las condiciones de inicio en la llegada de Vicente, pero lo que hable en su momento y me mantengo, es que me parece que hizo un gran trabajo. Y viendo a los futbolistas y su afinidad con el entrenador, más los méritos, creo que se ganó su lugar”, confesó el Chaco.

Cómo era de esperarse, este clip tuvo muchas reacciones, dividiendo la opinión de los celestes entre los que piden una nueva oportunidad para el estratega y los que piden un cambio en el banquillo para el Apertura 2025

¿Cruz Azul ya tiene nuevo entrenador?

Hasta el momento no se han brindado detalles oficiales sobre la condición del equipo, pero extraoficialmente ha trascendido que el acuerdo con Nicolás Larcamón es casi un hecho.

Luego de haber descartado a Guillermo Almada, el argentino tomó la delantera en la carrera por el puesto y solo parece cuestión de días para que la situación llegué a buen puerto con el pago de su cláusula de salida de 2.5 millones y pueda reportar el 16 de junio a la pretemporada del club.