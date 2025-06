Money in the Bank Los Ángeles: ¿Dónde y a qué hora ver el evento de la WWE?

La cuenta regresiva para el ring de la WWE, vibre con uno de los eventos más importantes de la compañía, está por terminar apuntando a una noche de grandes emociones gracias a una cartelera de alto nivel con nombres destacados.

El Intuit Dome de Los Ángeles será el escenario en donde grandes rivalidades tengan una continuación o fin definitivo que dé una sacudida al roster principal. Entre los combates más esperados de la noche está el que pondrá Cody Rhodes junto a Jey Uso para hacer frente a John Cena y Logan Paul.

Asimismo, una rivalidad que nació en el RAW del 21 de abril tendrá un nuevo episodio electrizante. Recordemos que luego de ganar los campeonatos en parejas de la división femenina, Becky Lynch y Lira Valkyria los perdieron en el mencionado show de la marca roja.

Esto dio pie a un ataque de The Man sobre su discípula, generando esta gran rivalidad, que luego de haber visto un primer episodio en BackLash, volverá a poner de pie a todos los aficionados.

Finalmente, tendremos las dos contiendas de Money in the Bank. Profundizando un poco en las mismas, debemos señalar que estas son luchas que tienen a seis participantes y tienen un formato parecido al de la lucha de escalera, pero con un maletín colgando en el centro del ring.

El fin de la lucha es bajar el maletín para vencer. Destacar que esta es una contienda sin descalificación y que al ganador le permite retar a cualquier campeón en el momento de su preferencia, ya sea interfiriendo una hostilidad en la que esté participando el monarca o retándolo sin que haya en curso.

¿Cuál es la cartelera completa del evento?

Solo Sikoa vs. LA Knight vs. Seth Rollins vs. Andrade vs. Penta Zero Miedo vs. El Grande Americano - Money in the Bank masculino

Alexa Bliss vs. Rhea Ripley vs. Giulia vs. Roxanne Pérez vs. Naomi vs. Stephanie Vaquer - Money in the Bank femenino

Lyra Valkyria (C) vs. Becky Lynch - Campeonato Intercontinental Femenino.

Cody Rhodes y Jey Uso vs. John Cena y Logan Paul.

¿Dónde ver el Money in the Bank 2025?

Hora: 17:00 Tiempo del Centro de México

Fecha: sábado 7 junio

Transmisión: Netflix