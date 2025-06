¿Lo obligaron a irse? Nene Beltrán se despide de Chivas con emotivo mensaje en redes

El mercado de fichajes en la Liga MX sigue dando mucho de que hablar con sus movimientos y sorpresas. Sobre esto último, fue que Chivas dio la campanada al despedirse de uno de sus referentes en la plantilla, Fernando Beltrán, en transacción con León.

La noticia generó opiniones divididas entre los aficionados por su salida y a su vez desencadenó un emotivo mensaje de despedida del mediocampista que deja entrever que él no buscaba salir de la institución, pero quizás ya no entraba en los planes de la directiva o el esquema del nuevo entrenador, Gabriel Milito.

Mediante Instagram fue que el jugador decidió despedirse de su anterior club, señalando que siempre lo tendrá como un gran recuerdo al ser el encargado de su formación y primera oportunidad en las canchas de la primera división de la Liga MX. Asimismo, Beltrán profundiza en lo antes dicho sobre su posible intención de quedarse en Verde Valle.

¿Cuáles fueron las palabras del exjugador de Chivas?

"Chivas, solamente paso a agradecer, me formaste y me diste todo, me cambiaste la vida y estoy seguro de que te entregué todo hasta donde me dejaron. Gracias afición, compañeros, utileros, staff y toda esa gente en el club que me ayudó a crecer. No tengo más que palabras de agradecimiento.

Me llevo lo mejor de este club y quiero dejar claro que siempre trabajé y valoré el lugar en el que estuve. Chivas es único y así será en mi corazón. Es momento de decirles adiós y eso es lo más difícil. Como cuesta cuando sabes que tú soñabas con otra despedida. Eterno amor para todos ustedes y recuerden que soy de Chivas toda la vida“, sentenció el futbolista.

Tras esto, el jugador tiene ahora la obligación de viajar al Bajío para reportar con León. La llegada de Beltrán con los esmeraldas tratará de dar equilibrio al equipo y tapar el hueco que dejó Andrés Guardado con su fin de contrato.