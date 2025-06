Penta Zero Miedo sorprende a alumnos con visita a escuela primaria en Ecatepec - Video

En un gesto emotivo, el luchador mexicano de la WWE, Penta Zero Miedo, hizo una pausa en su intensa preparación para uno de los combates más cruciales de su carrera, previo a WWE Money In The Bank 2025 y regresó a los orígenes que forjaron su leyenda: su escuela primaria en Ecatepec.

Penta Zero regresa a Ecatepec

El enmascarado, conocido globalmente por su grito de batalla “¡Cero Miedo!”, visitó el Colegio Solidaridad Nacional, donde cursó sus primeros años de educación básica.

La sorpresa y la emoción fueron palpables entre decenas de niños y niñas, quienes, acompañados por sus maestros, recibieron a su ídolo con euforia; durante su intervención, Penta Zero Miedo no solo compartió anécdotas, sino que ofreció un poderoso mensaje motivacional, cargado de esperanza y determinación.

El luchador enfatizó la importancia de no dejarse limitar por el lugar de origen; “No importa, porque seguro han escuchado muchas cosas de estas, que, porque vivimos en Ecatepec, porque es un municipio peligroso, porque no se puede, porque no tenemos oportunidades, pero yo les quiero decir a todos y cada uno de ustedes que eso es una mentira”, declaró.

La actual estrella de la lucha libre profesional subrayó que el esfuerzo, la preparación y la disciplina son las verdaderas llaves que abren cualquier puerta, sin importar las adversidades del entorno.

A los pequeños presentes, además de entregarles algunos regalos, les extendió una exhortación clara: “No se rindan de sus sueños, sea lo que sea que quieran lograr. Yo sé que todos ustedes pueden, solo hay que tener la disciplina, hay que ponerle principios, hay que ponerle enfoque a lo que realmente quieren hacer y hacer a un lado todo lo que los distrae”.

Esta visita forma parte de una iniciativa personal del luchador, quien busca inspirar a las nuevas generaciones a través de su propia historia de superación.

La labor no terminará aquí: de acuerdo con lo anunciado, una vez que arranque el ciclo escolar 2025-2026, Penta Zero Miedo iniciará una serie de conferencias gratuitas en distintas escuelas públicas de Ecatepec, llevando su mensaje de “Cero Miedo” directamente a los jóvenes que, como él, un día soñaron en grande desde su municipio.