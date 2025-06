¿Por falta de refuerzos? Revelan que Efraín Juárez podría salir de Pumas

Los Pumas de la UNAM recién comenzaron su pretemporada para afrontar el Apertura 2025 con el objetivo de cortar su sequía de 14 años sin título de Liga MX.

Sin embargo, la incógnita de la afición sigue siendo la llegada de nuevos jugadores que le permitan a Efraín Juárez tener un equipo con el cual pueda competir por el campeonato.

¿Se va de Pumas?

Aunque han sonado rumores de posibles refuerzos como Kevin Viveros, goleador del Atlético Nacional, el conjunto auriazul aún no tiene negociaciones reales por ningún futbolista, así lo reveló el periodista César Luis Merlo.

Incluso, la citada fuente informó que, aunque Efraín Juárez quiere traer a algunos refuerzos importantes, su visión no coincide con la de la directiva universitaria, dando a entender que el entrenador podría dar un paso al costado debido a que serán días difíciles.

“El problema de Pumas es que el entrenador está queriendo traer a algunos jugadores que no están. No hay coincidencia hoy entre el proyecto deportivo de Pumas como club y del entrenador”, comenzó diciendo.

“Me parece que van a pasar unos días largos, se va a dar cuenta el entrenador que hay algunas cosas que por ahí no se están haciendo bien y se va a ir. Van a ir llegando los refuerzos, pero Pumas no tiene la plata de Monterrey, no llegan fácil los jugadores. No hay nombres, Pumas no tiene negociaciones avanzadas, creo que a Pumas va a llegar Héctor Moreno, pero va a tardar porque va a jugar el Mundial de Clubes con Rayados”, sentenció.

Afición preocupada

Esta situación de inmediato preocupó a los aficionados auriazules, quienes desean que su equipo tenga una plantilla competitiva que los haga soñar con conquistar el título de Liga MX.

"Está claro que la directiva hace mucho tiempo dejó de interesarle que Pumas sea un equipo protagonista y ganador" o "Ptm lo que nos faltaba, otro entrenador más que es probable que abandone el proyecto si es que se le puede llamar así a este equipo, vámonos haciendo a la idea de que Pumas no volverá a ganar nada en años o tal vez nunca mas y así se terminará la ‘grandeza’ de este club", fueron algunos de los comentarios.