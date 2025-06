¿Dónde ver gratis Worlds Collide, el primer evento de la WWE con la Triple A?

Luego de una larga espera dese el anuncio de su fusión en WrestleMania 41, la Triple A y la WWE finalmente se encontrarán en un gran evento que promete llenar de emociones a los fanáticos. La cartelera con cinco combates electrizantes es la que apunta una tarde de ensueño previo al Money in the Bank 2025.

En esta ocasión, será el público de Los Ángeles el que pueda disfrutar del evento de primera mano. Mencionar que en este primer choque, grandes nombres de la Caravana Estelar son los que hicieron el viaje para intentar conquistar a los talentos WWE.

Si bien la compañía comandada por TKO responderá con nombres que en su mayoría forman parte de la marca de desarrollo, NXT, también habrá grandes sorpresas que son parte del roster principal. Una muestra de esto son Rey Fénix, Chad Gable, Santos Escobar y Stephanie Vaquer, quienes son parte del flamante cartel del evento.

Por otro lado, es importante destacar que también Worlds Collide se presenta como una oportunidad de oro para los nombres de la Triple A, ya que apuntan a ser futuras estrellas de la WWE gracias a su indudable talento y estilo destacado que ha llamado la atención en anteriores ocasiones.

WWE Worlds Collide WWE

¿Cuál es la Cartelera completa de Worlds Collide?

• Hijo del Vikingo vs. Chad Gable - Combate por el Megacampeonato de AAA

• Stephanie Vaquer y Lola Vice vs. Chik Tormenta y Dalys - Lucha de parejas

• Legado del Fantasma (Santos Escobar, Ángel y Berto) vs. Hijo del Dr. Wagner Jr., Pagano y Psycho Clown - Combate de tercias

• Ethan Page vs. Je’Von Evans vs. Laredo Kid vs. Rey Fénix - Fatal 4 Way por el Campeonato Norteamericano de NXT

• Latino World Order (Dragon Lee, Cruz del Toro y Lince Dorado) vs. Octagón Jr., Aero Star y Mr. Iguana - Combate de tercias

¿Dónde y a qué hora ver gratis el evento?

Una de las grandes sorpresas que ha dado este evento es su plan de transmitirse completamente gratis para los fanáticos. La intención es que de inicio el público de estados unidos pueda ver a los mexicanos y busque conectar con los mismos. Para muestra de ello fue incluso que la venta de boletos con Money in the Bank, evento que será el mismo día en la misma ciudad, fue conjunta.

Gracias a eso será el canal de YouTube de la compañía donde se transmita el evento en vivo a las 13:00 horas Tiempo del Centro de México, el próximo sábado 7 de junio de 2025.